Pescadores reclaman por el retiro de mallas en el río Paraná en jurisdicción de Santa Fe

REDACCIÓN ELONCE
Pescadores artesanales de Paraná realizaron un reclamo por el retiro de mallas en zona del río bajo jurisdicción de Santa Fe. Advirtieron que la pérdida de herramientas de trabajo los afecta gravemente.
Un grupo de pescadores artesanales de la ciudad de la zona de Bajada Grande y los Arenales de Paraná manifestó su preocupación y malestar por el retiro de mallas de pesca en sectores del río Paraná que se encuentran bajo jurisdicción de la provincia de Santa Fe. El reclamo fue expuesto públicamente ante la falta de respuestas formales y el impacto económico que esta situación genera en sus familias.
“El reclamo nuestro más que nada es contra la provincia de Santa Fe, los famosos Pumas que tienen ellos, que se arriman a la ranchada de los pescadores y nos roban las mallas”, expresó Flavio Enrique, presidente de la Asociación de Pescadores de Paraná, quien remarcó que los procedimientos se realizan sin actas ni constancias formales. “No es que nos dan un papel para ir a reclamarlas”, añadió.
Según explicaron, cada malla tiene un valor aproximado de 500.000 pesos, lo que hace imposible su reposición. “Cada vuelta que dan ellos nos llevan todas las herramientas de trabajo y nos dejan sin poder trabajar”, relataron. La situación se agrava porque, al perder las mallas, los pescadores quedan directamente sin ingresos.
Los trabajadores remarcaron que se trata de pesca artesanal y diferenciaron su actividad de la pesca industrial. “Nosotros somos pescadores artesanales, no somos empresarios para trabajar tres días a la semana. Queremos ganarnos el puchero en el agua, trabajando dignamente”, señalaron. En ese sentido, afirmaron que capturan peces de medida y que su labor “no influye en nada comparado con la pesca de frigoríficos que hacen chiquitaje”.
Otro de los pescadores, Ceferino Barzola, contó que el problema afecta también a jóvenes que se inician en la actividad. “A mi hijo y a otros chicos más ya les sacaron las mallas. Dicen que las entregan en Santa Fe, pero cuando vamos a buscarlas nunca están”, sostuvo. Incluso deslizó sospechas sobre el destino del equipamiento: “Para mí las mallas las sacan y las venden ellos, porque en el lugar donde deberían estar no aparecen”. Según dijo las llevarían a la granja La Esmeralda.
Sobre la actividad en la zona, indicaron que siempre trabajaron en los mismos sectores del río. “Nosotros siempre tuvimos nuestras canchas, las limpiamos y pescamos ahí, en la zona de las torres y más abajo también”, explicaron, al tiempo que remarcaron que la constante presencia de controles les impide desarrollar su labor con normalidad.
“No podemos pescar porque estamos esperando si viene una lancha y nos sacan la malla. Perdemos plata y todos tenemos hijos que mantener”, lamentaron. Además, señalaron que trabajar solo algunos días a la semana no alcanza: “Si se cae un día por feriado o tormenta, ¿cómo hacemos para darle de comer a la familia?”.
Finalmente, los pescadores pidieron un canal de diálogo con autoridades provinciales. “Nos interesaría tener una charla con alguien idóneo porque no tenemos un lugar donde ir a reclamar”, concluyeron. Elonce.com