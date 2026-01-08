Mayra Collante detalló la agenda de trabajo para mejorar la distribución de agua potable en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Mayra Collante, secretaria de Recursos Hídricos, explicó las obras para mejorar la distribución de agua potable en Paraná y los desafíos que enfrenta la ciudad.
En medio del verano y las altas temperaturas, la ciudad de Paraná sigue enfrentando el desafío de garantizar una distribución de agua potable adecuada para sus habitantes. En este contexto, Mayra Collante, secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Paraná, detalló algunas de las principales obras que están en marcha para mejorar este servicio esencial.
“Estamos en enero, y la obra que sigue y está muy pronta a concluir es la del Caño de 500, un conducto de impulsión que va a conectar la planta Echeverría con el centro distribuidor Ramírez. Este tipo de obras es magnífico y de gran envergadura. Aunque no va a solucionar el problema del agua en Paraná, sí va a mejorar notablemente la distribución hacia el oeste de la ciudad”, explicó Collante.
Este conducto de impulsión será clave para mejorar la presión y distribución del agua en la zona, especialmente en épocas de alta demanda como la temporada estival. "El agua en Paraná llega a los barrios por gravedad, lo que genera una mayor vulnerabilidad en la presión. Cuando hay problemas de presión, la solución se logra con obras como esta", añadió.
Los barrios más afectados y el impacto del sistema
Collante también mencionó los barrios más afectados por los problemas de distribución. "Históricamente, los barrios del oeste de Paraná son los más afectados. Esto se debe a la topografía de la ciudad y al sistema de presión, que hace que el agua llegue con menos fuerza a estas zonas", explicó la funcionaria.
El desafío en el oeste no es nuevo, pero las obras en curso prometen aliviar esta situación. "Cuando hay un problema de presión, el oeste es mucho más sensible que otras zonas, ya que hay que recuperar la presurización y mandar un mayor volumen de agua. Sin embargo, los vecinos ya entienden este proceso y saben que el tiempo de normalización del servicio es más corto cuando se realizan estos trabajos”, explicó.
Además, Collante destacó la relevancia de las obras a largo plazo. "En cuanto a las redes de distribución, el trabajo fuerte estará orientado a 2026. Estamos enfocados en mejorar la red para lograr un mejor comportamiento general del sistema de agua".
Válvulas inteligentes y automatización: el futuro de la gestión hídrica
Uno de los temas más importantes tratados por Collante fueron las válvulas inteligentes. Estas válvulas permiten gestionar el flujo de agua en el sistema de distribución con mayor precisión y eficiencia. "Las válvulas inteligentes tienen un caudalímetro integrado, lo que nos permite detectar posibles pérdidas en tiempo real. Sin embargo, estas válvulas requieren un sistema de automatización más amplio para centralizar y procesar los datos de manera efectiva", explicó la secretaria.
El trabajo sobre las redes de distribución también es esencial para complementar esta tecnología. "Tenemos que cerrar mallas en la ciudad y sectorizar la red de distribución. Eso nos va a permitir identificar posibles pérdidas con mayor rapidez. El sistema actual no está completamente sectorizado, lo que complica la localización de problemas", señaló Collante.
Este tipo de iniciativas forman parte de un plan integral. "Este año estamos atacando las impulsiones, las tomas de agua y los centros distribuidores, pero también tenemos que concentrarnos en las redes de distribución. Sabemos que esto será un trabajo largo, pero estamos comprometidos con mejorar el servicio", concluyó.
Desafíos y soluciones a largo plazo para la calidad del agua
En cuanto a la calidad del agua potable en Paraná, Collante se mostró tranquila. "En comparación con otras ciudades, el agua de Paraná es de muy buena calidad. El río Paraná, con su caudal, tiene un proceso natural de autodepuración, lo que ayuda a mantener la calidad del agua que llega a nuestra planta potabilizadora. Esto reduce considerablemente el costo de potabilización", explicó.
Collante también se refirió a un informe reciente sobre la calidad del agua en Entre Ríos, que no incluyó a Paraná. “Es importante tener cautela con este tipo de estudios. El agua puede contener sustancias como arsénico o agroquímicos, pero en Paraná tenemos un sistema de tratamiento eficiente y nuestro agua cumple con los parámetros establecidos", destacó.
Finalmente, la secretaria subrayó que el compromiso del municipio es mejorar cada vez más los procesos de potabilización y distribución del agua potable para que los vecinos cuenten con un servicio de calidad, a pesar de los desafíos derivados del crecimiento urbano y el cambio climático.