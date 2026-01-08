Lanzan promoción para comprar productos electrónicos en 15 cuotas sin interés

Una nueva propuesta comercial permite acceder a productos electrónicos en 15 cuotas sin interés, con el objetivo de dinamizar el consumo y facilitar compras de alto valor.
En un contexto económico marcado por la inflación y la cautela de los consumidores, una entidad financiera lanzó una promoción que permite comprar productos tecnológicos y electrodomésticos en 15 cuotas sin interés, una condición poco habitual en el mercado actual. La iniciativa apunta a reactivar el consumo minorista y mejorar el acceso a bienes durables mediante una financiación extendida sin costos adicionales.
La propuesta ya se encuentra vigente y alcanza a una amplia variedad de productos electrónicos, como televisores, celulares, notebooks y electrodomésticos, tanto en comercios adheridos de todo el país como en la plataforma de comercio electrónico propia del banco. El plan está disponible para clientes que abonen con tarjetas de crédito emitidas por la entidad.
Con esta estrategia, el banco busca diferenciarse de otras propuestas del sistema financiero, que suelen limitar los planes sin interés a 6 o 12 pagos. La posibilidad de acceder a 15 cuotas sin interés se presenta como un incentivo clave para quienes postergan compras de valor medio o alto por el impacto que tienen en el presupuesto mensual.
Qué tarjetas participan y cómo pagar
La promoción alcanza a todas las tarjetas de crédito emitidas por Banco Macro bajo las principales marcas internacionales. Están incluidas las tarjetas Visa, Mastercard y American Express, en sus distintas versiones, desde las estándar hasta las de segmentos premium, según el perfil del cliente y su límite de crédito.
Los usuarios pueden acceder al plan tanto en compras presenciales como online, y además se incorpora la posibilidad de pagar mediante billeteras digitales y sistemas de pago sin contacto. La integración con MODO, Google Pay y Apple Pay permite realizar operaciones sin necesidad de presentar la tarjeta física, manteniendo las mismas condiciones de financiación.
Si bien la propuesta está disponible para una amplia base de clientes, desde la entidad aclaran que algunos beneficios adicionales, topes de financiación o promociones complementarias pueden variar según el tipo de tarjeta y el segmento al que pertenezca el usuario.
Comercios adheridos y alcance de la promoción
El alcance de la iniciativa es amplio y abarca reconocidas cadenas de electrodomésticos y tecnología del país, además de marcas líderes del sector. En muchos de estos comercios, los clientes pueden acceder a precios financiados en 15 cuotas sin interés tanto en tiendas físicas como en canales de venta online.
La promoción suele aplicarse sobre productos seleccionados, especialmente televisores, celulares, notebooks y electrodomésticos de gama media, aunque la disponibilidad puede variar según el comercio, el rubro y el momento de la compra. Por este motivo, se recomienda consultar previamente las condiciones en cada punto de venta, remarcó Iprofesional.
Además, la financiación extendida también está disponible en Tienda Macro, el marketplace digital del banco, donde se ofrecen productos de electrónica, hogar, deportes y otros rubros, con información clara sobre las cuotas disponibles y las condiciones de pago.