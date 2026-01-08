Dan de baja más de 30 radares en rutas nacionales de Chaco y Corrientes

Más de 30 radares fueron dados de baja en rutas nacionales de Chaco y Corrientes tras una resolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) resolvió dar de baja la homologación y autorización de uso de más de 30 radares instalados en rutas nacionales de las provincias de Chaco y Corrientes. La medida se adoptó luego de relevamientos oficiales y pedidos formales realizados tanto por el gobierno provincial chaqueño como por el municipio correntino de Santo Tomé.
En el caso de la provincia del Chaco, la decisión se fundamentó en inspecciones técnicas que revelaron que 30 de los 61 radares fijos homologados no se encontraban operativos en las ubicaciones que habían sido declaradas oportunamente. Estos dispositivos habían sido aprobados en el año 2022, pero al constatarse su falta de funcionamiento efectivo, la ANSV avanzó con su baja del registro nacional.
Desde el organismo nacional explicaron que, en su carácter de autoridad competente en materia de control automático de infracciones viales, corresponde mantener actualizado el Registro Nacional de Cinemómetros, garantizando que los equipos autorizados cumplan con las condiciones técnicas y administrativas exigidas por la normativa vigente.
Baja de radares y control institucional
La resolución implica que los radares dados de baja ya no podrán ser utilizados para el control de velocidad ni para la emisión de infracciones en rutas nacionales. De esta manera, la ANSV busca asegurar transparencia, legalidad y confiabilidad en los sistemas de fiscalización vial, evitando sanciones basadas en dispositivos que no cumplen con los requisitos establecidos.
Por otra parte, en la provincia de Corrientes, la medida alcanzó a dos radares móviles ubicados sobre la ruta nacional 14, en jurisdicción del municipio de Santo Tomé. La baja se produjo a partir de un pedido formal realizado por la propia comuna ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El municipio correntino justificó la solicitud señalando que los cinemómetros habían dejado de utilizarse “por inconvenientes sobrevinientes en su implementación”, lo que motivó la intervención del organismo nacional y la posterior autorización para retirarlos del sistema oficial.
Impacto y próximos pasos
Con esta decisión, la ANSV reafirma su rol de control y supervisión sobre el uso de radares en rutas nacionales, remarcando que su funcionamiento debe ajustarse estrictamente a los criterios técnicos, legales y operativos establecidos. La baja de estos dispositivos no implica la eliminación de los controles viales, sino una revisión de los mecanismos utilizados, detalló Chaco día por día.
Desde el organismo indicaron que continuarán los relevamientos y auditorías en distintas jurisdicciones del país para verificar el correcto funcionamiento de los cinemómetros autorizados. Asimismo, se alentó a provincias y municipios a regularizar situaciones administrativas o técnicas antes de solicitar nuevas homologaciones.