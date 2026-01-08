La Nasa anuncia la llegada del "Rey del Cielo" en enero

El "Rey del Cielo", Júpiter, será protagonista del calendario astronómico de enero, cuando alcance su máximo brillo del año, según confirmó la Nasa.
Con el inicio del nuevo año, la Nasa dio a conocer su calendario oficial de eventos astronómicos y confirmó que enero traerá un fenómeno destacado: la llegada del "Rey del Cielo" en su punto más brillante. Se trata de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar y uno de los cuerpos celestes más luminosos que pueden observarse desde la Tierra.
De acuerdo con lo informado por la agencia espacial estadounidense, en los próximos días Júpiter ofrecerá un verdadero espectáculo visual al alcanzar su máximo brillo y tamaño aparente del año. Este fenómeno lo convierte en uno de los objetos más llamativos del cielo nocturno, solo superado en luminosidad por la Luna y Venus.
El evento principal se producirá el 10 de enero, cuando Júpiter llegue a su punto máximo del 2026. En esa fecha, el planeta estará en oposición, una posición astronómica que ocurre cuando la Tierra se sitúa directamente entre el Sol y Júpiter, permitiendo una visibilidad óptima durante toda la noche.
Qué significa la oposición de Júpiter
La oposición es uno de los momentos más esperados por astrónomos y aficionados, ya que permite observar al "Rey del Cielo" con mayor nitidez y brillo. Durante este fenómeno, Júpiter no solo parece más grande, sino que también permanece visible durante más horas, desde el atardecer hasta el amanecer.
Gracias a estas condiciones, quienes cuenten con binoculares o telescopios podrán apreciar detalles adicionales, como algunas de sus lunas más grandes y ciertas bandas características de su atmósfera. Incluso a simple vista, Júpiter se destacará como un punto brillante y estable en el firmamento.
Desde la Nasa remarcaron que este tipo de eventos son ideales para fomentar la observación astronómica y el interés por el espacio, ya que no requieren equipamiento especializado ni conocimientos avanzados para ser disfrutados.
Otros eventos astronómicos destacados de enero
Además del protagonismo del "Rey del Cielo", el calendario de enero incluye otros fenómenos relevantes. El próximo 23 de enero podrá observarse una conjunción entre Saturno y la Luna, un evento en el que ambos cuerpos celestes parecerán estar muy cerca entre sí en el cielo nocturno, aunque en realidad se encuentren separados por enormes distancias, publicó AIM Digital.
Asimismo, durante todo el mes será posible observar el Cúmulo de Colmenas, también conocido como Messier 44 o M44. Este cúmulo estelar alberga más de mil estrellas y es uno de los objetos más fascinantes para la observación astronómica, especialmente en cielos despejados y con baja contaminación lumínica.