Devoción al Gauchito Gil en Paraná: la emoción de una joven que vive en Francia y los testimonios de promesas cumplidas

La devoción al Gauchito Gil volvió a manifestarse con fuerza este jueves en el santuario ubicado en el acceso Norte de la capital entrerriana, donde cientos de fieles se reunieron para conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento del denominado “santo popular”. Como cada 8 de enero, el lugar se transformó en un punto de encuentro atravesado por la fe, la emoción y el agradecimiento, con promesas cumplidas, pedidos de salud y trabajo, y una profunda expresión de religiosidad popular.

Desde las primeras horas de la jornada, el movimiento fue constante. Familias enteras, jóvenes, adultos mayores y peregrinos comenzaron a acercarse al santuario para encender velas, dejar ofrendas y elevar sus intenciones al Gauchito Gil, a quien reconocen como protector de los humildes y justiciero de los pobres. El rojo intenso de las velas dominó la escena, acompañado por estampitas, rosarios, cintas y pequeños objetos cargados de simbolismo.

El clima fue de recogimiento, pero también de encuentro. Muchos llegaron caminando desde distintos barrios de la ciudad y otros tantos desde localidades cercanas, en una muestra de fe que se renueva año tras año y que volvió a quedar reflejada en los testimonios recogidos por Elonce en el lugar.

Ofrendas, agradecimientos y una fe que no se detiene

“La actividad se va a extender durante toda la jornada y acá pueden observarse las diferentes ofrendas al gaucho cumplidor”, comentaron desde el santuario, donde la devoción estuvo latente en cada rincón. La imagen del Gauchito Gil recibió a los visitantes, que se detenían unos minutos en silencio antes de acercarse a dejar su vela o su promesa.

Con el correr de las horas, el flujo de personas fue en aumento. Muchos llegaron con intenciones claras: agradecer por favores recibidos y pedir protección para el año que comenzaba. La escena se repitió una y otra vez: manos entrelazadas, miradas al cielo, lágrimas contenidas y palabras susurradas frente a la imagen.

Ocho años caminando desde Puerto Viejo para agradecer

Entre los testimonios que marcaron la jornada, se destacó el de un hombre que desde hace ocho años peregrina caminando hasta el santuario desde el barrio Puerto Viejo de Paraná. “Venimos a agradecer a nuestro Gaucho, por la protección que nos brinda. Venimos caminando desde Puerto Viejo y le mandamos saludos a toda la gente del barrio”, relató con emoción.

El devoto explicó que su presencia en el santuario no es casual ni esporádica. “Todos los años venimos, ya hace ocho años consecutivos, caminando para agradecer”, afirmó. Consultado sobre los motivos de su devoción, explicó a Elonce: “Se le agradece la protección que le da a mis hijos y a mi familia. Y se le pide compartir con toda la gente algo lindo que se vive todos los años”.

Desde Puerto Viejo.

Antes de retirarse, dejó un mensaje especial: “Muchas gracias, Canal Once, por siempre estar”. Sus palabras reflejaron el espíritu de una celebración que, más allá de lo religioso, se convirtió en un espacio de encuentro comunitario.

Desde Francia a Paraná: un reencuentro cargado de emoción

Otro de los testimonios más conmovedores fue el de una joven oriunda de Paraná que desde hace una década vive en Francia y que este año pudo regresar al país para reencontrarse con su familia. “Vivo en Francia, hace 10 años que estoy afuera, y le pedí al Gauchito Gil, haber podido pasar la fiesta con mi familia este año, por primera vez después de 10 años, y por primera vez para mi hija”, contó visiblemente emocionada.

Desde Francia a Paraná.

La emocionada joven explicó a Elonce que su llegada al santuario tuvo un único objetivo: agradecer. “Vine a agradecerle al gauchito cumplidor”, expresó, mientras encendía una vela. Al ser consultada sobre sus nuevos pedidos, respondió con sinceridad: “Ahora se le pide fuerzas para mi familia, sobre todo, para los que están acá y la están luchando”, dijo.

Su testimonio reflejó una de las facetas más profundas de la devoción al Gauchito Gil: la fe que acompaña a quienes están lejos, pero mantienen un vínculo espiritual con su tierra y sus afectos.

Salud, trabajo y unión: los pedidos que se repiten

A lo largo de la jornada, los pedidos se repitieron con notable coincidencia. “Salud, trabajo y que nunca falte el pan”, fue una de las frases más escuchadas entre los fieles. Una mujer, acompañada por su familia, explicó la intención de la vela que acababa de encender: “Pedir mucha salud, trabajo para la familia, que nunca falte el pan y agradecer por todos los favores recibidos”.

Consultada sobre qué la acercó al santuario, señaló: “Es de familia. Uno de mis tíos fue el medallero también. No puede faltar. Esta medallita me la regaló mi pareja”. Incluso, explicó cómo transmite esta tradición a los más chicos.

Promesas cumplidas y tatuajes como símbolo de fe

La fe en el Gauchito Gil también se expresó a través de promesas cumplidas. Un joven de Villa Almendral contó que llegó caminando al santuario para agradecer. “Vine para agradecerle todo. Siempre vengo pidiendo y agradeciendo”, afirmó a Elonce.

Al hablar de sus prioridades, fue claro: “Trabajo y salud para mi familia, para el nene, y que nos proteja siempre”. Luego relató una promesa muy personal: “Yo le prometí que si conseguía trabajo me lo iba a tatuar en la espalda y me lo tatué. Se lo cumplí”.

El hecho ocurrió hacía pocas semanas y, según contó, el trabajo significó mucho más que un ingreso económico. “Poder traer plata a mi casa, poder comer, estar bien y vivir mejor”, explicó el agradecido joven.

Velas, puestos y una celebración que se extiende

Además del espacio de oración, el santuario contó con puestos donde se ofrecían velas y elementos vinculados a la devoción. “Lo que más sale son las velitas”, comentaron los vendedores, quienes señalaron que personas de distintos puntos del país y del exterior se acercaron durante la jornada.

“Viene gente de muchos lados, incluso de Mercedes (Corrientes), que prometen estar allá y acá también”, explicaron sobre la presencia en el santuario del Acceso Norte de Paraná. La diversidad de rostros y acentos dio cuenta de la magnitud de la convocatoria y del alcance de esta devoción popular.

La celebración no se limitó al plano religioso. Como cada año, también hubo momentos de encuentro, comida compartida y música. “Después se comparten empanadas, como todos los 8, y a la noche vienen chamameceros a tocar al escenario y se hace un cierre”, detallaron los organizadores a Elonce.

Una promesa que salvó una vida

Uno de los relatos más impactantes fue el de una mujer que contó una experiencia límite vivida en 2017. “Mi hijo intentó quitarse la vida y los médicos me daban el peor pronóstico, decían que iba a quedar en estado vegetativo”, relató.

En medio del dolor, hizo una promesa: “Sentada en el pasillo de terapia intensiva, le prometí al gauchito que si me sacaba a mi hijo de ahí, me lo iba a tatuar en mi piel y cada 8 de enero iba a estar acá compartiendo un vino con él”.

Desde entonces, cumplió su palabra. “Así lo he hecho desde 2017, porque gracias a Dios lo tengo a mi hijo conmigo”, dijo, emocionada. Este año, incluso, compartió el tradicional brindis en el santuario. “Promesa cumplida”, afirmó.

Al hablar de sus pedidos actuales, fue sencilla: “Trabajo en una residencia de señoras mayores. Lo único que le pido es salud para mis viejas, que son mi vida, para mis hijos y para mi familia”.

Chamamé, baile y encuentro comunitario

Con el paso de la tarde, el clima fue cambiando. A la devoción se sumaron la música y el baile. El chamamé comenzó a sonar y muchos se animaron a dar unos pasos frente al santuario. La escena mostró otra cara de la celebración: la de la alegría compartida.

Incluso, turistas y personas que desconocían la existencia del santuario se sumaron al encuentro. “Es la primera vez que vengo, ni sabía que existía esto”, contó una mujer, mientras otra relataba que había sido invitada a compartir mate y baile.

Una fe que trasciende generaciones y fronteras

La celebración en el santuario del Gauchito Gil volvió a demostrar que se trata de una devoción viva, que se transmite de generación en generación y que traspasa fronteras. Entre promesas, agradecimientos, música y encuentro, los fieles renovaron su fe en una figura que, para muchos, representa esperanza y protección.

La devoción al Gauchito Gil volvió a hacerse visible en Paraná, con historias atravesadas por la emoción y la gratitud, en una jornada que confirmó que esta expresión de religiosidad popular sigue más vigente que nunca.