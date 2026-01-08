Devotos del Gauchito Gil se reunieron para agradecer y honrar al "santo de la gente"

Devotos seguidores del Gauchito Gil se reunieron este jueves en el santuario ubicado en el acceso Norte de la capital entrerriana para conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento del denominado “santo popular”. El lugar volvió a convertirse en un punto de encuentro para fieles que, como cada año, se acercaron a rendir homenaje y agradecer favores recibidos.

En Paraná, el santuario del Gauchito Gil se encuentra sobre avenida Uranga, en cercanías de la Circunvalación. Desde horas de la madrugada, comenzaron a llegar personas con velas, cintas rojas, imágenes y ofrendas, en una jornada marcada por la fe y la devoción popular.

Veneran en Paraná al Gauchito Gil en su día

Gauchito Gil

La encargada del santuario, Susana Lescano, explicó el significado de la fecha. “Hoy es 8 de enero, día de la muerte del Gauchito Gil, donde los fieles nos congregamos a venerar a nuestro santo, porque a pesar de que no es santo, para nosotros es como un santito”, expresó en diálogo con Elonce.

Lescano destacó además el alcance de esta devoción. “La devoción del Gauchito es prácticamente mundial, pero nosotros le pedimos un favor al Gauchito y a cambio hace 32 años que estamos contándole a la gente lo que el Gauchito Gil puede hacer por ellos”, señaló.

Encargada del santuario, Susana Lescano

La historia

La referente del santuario recordó la historia que dio origen a la fe popular. “Era gaucho correntino cuando la guerra de unitarios y federales. Fue convocado para pelear, pero se hizo desertor porque no quería derramar sangre de hermanos inocentes”, relató.

Según contó, tras ser capturado, ocurrió el hecho que dio lugar al primer milagro. “Antes de matarlo, le dice al sargento: ‘Me vas a matar sabiendo que está en camino mi perdón, pero cuando llegues a tu casa tu hijo se está muriendo de una mala enfermedad. Pedí que si llego donde está Dios voy a interceder por la vida de tu hijo’”, recordó.

“Ese fue el primer milagro del Gauchito Gil y a partir de ahí se lo asocia también al santo de los viajes, porque está en la ruta, en la vera del camino. Cuando uno viaja, simplemente le toca bocina y él nos acompaña y nos protege”, explicó.

Testimonios de fe y agradecimiento

Lescano también compartió su experiencia personal. “Yo en tiempos muy difíciles, soy mamá de 11 hijos, le pedimos un favor al Gauchito y él nos ayudó. Desde entonces estamos contándole a la gente lo que el Gauchito Gil puede hacer por ellos”, afirmó.

La celebración comenzó en la noche previa. “Anoche hubo bastante gente. Hicieron asado con cuero, compartieron y fue una noche espléndida porque estaba fresca”, comentó.

Fieles veneran al Gauchito Gil

Respecto a la organización, aclaró que “nosotros no organizamos nada, simplemente la fiesta se va dando. Dejamos el escenario listo para que la gente venga a disfrutar”. Además, indicó que “el sonido viene por promesa, a la tarde vienen los chamameceros y así se va dando una hermosa fiesta familiar”.

Entre los fieles, un hombre que asistió al santuario relató su experiencia. “El Gauchito me ha cumplido todo lo que yo le he pedido y vengo todos los años a visitarlo y agradecerle por todo lo que me ha brindado”, expresó.

“Pasé por una situación junto con mi familia, vine, le pedí al Gauchito, conocí a Susana y desde ahí me arrimé. Todos los años vengo”, agregó.

Otro devoto señaló que “le vengo a agradecer y le ofrezco una vela por todo lo que ha hecho, no solo por mí, sino por mi familia y mis nietos”. Y concluyó: “Creo que la fe mueve montañas. Teniéndole fe al Gauchito, cumple con lo que uno le pide: salud, paz, trabajo y bendiciones para la familia”.