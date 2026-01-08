 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Agradecen el compromiso de la comunidad para con la institución

El Club Argentino Juniors entregó los premios de su bono navideño

El Once dialogó con el presidente de la institución, Oscar Romero, quien se mostró orgulloso y agradecido por el acompañamiento de los paranaenses y de las autoridades municipales y provinciales. Quiénes resultaron ganadores.

8 de Enero de 2026
Los ganadores del bono navideño
Los ganadores del bono navideño Foto: El Once

REDACCIÓN ELONCE

El Once dialogó con el presidente de la institución, Oscar Romero, quien se mostró orgulloso y agradecido por el acompañamiento de los paranaenses y de las autoridades municipales y provinciales. Quiénes resultaron ganadores.

En el marco del cierre del bono navideño del Club Argentino Juniors, este jueves se entregaron los premios correspondientes. Elonce dialogó con las autoridades de la institución y los ganadores.

 

“Estamos entregando los premios muy contentos y orgullosos de seguir creciendo en la zona y la institución”, indicó el presidente del club, Oscar Romero. “A nosotros nos enorgullece entregar estos premios”, marcó el titular.

 

“Agradecemos a quienes colaboraron con la segunda edición del bono. Podemos comprar el 70% de las chapas para comenzar el techado del polideportivo”, precisó. Asimismo, recordó que el club realiza bailes y prevé hacer un bingo. Además, agradeció a la intendenta de Paraná, Rosario Romero, por “cumplir su palabra” en relación a las obras de estacionamiento, vereda y parada de colectivo. “Si bien va a ser una mejora y una seguridad para la institución, va a beneficiar a la gente de la zona”, sostuvo el presidente.

 

Oscar Romero
Oscar Romero

 

“Es un trabajo que hacemos entre todos. Agradecemos también a la Secretaría de Deportes de la provincia porque accedimos a un subsidio para hacer el cerramiento total del polideportivo. Están comprados y guardados en el corralón 35 pallets de ladrillos huecos”, detalló.

 

“A mitad de año estaremos haciendo un lindo evento con la presencia de Luciano Vicentín”, adelantó y aseguró que el playón del polideportivo llevará el nombre del padre del jugador de vóley oriundo de Paraná.

Los premios
Los premios

 

“Seguiremos trabajando con el compromiso y la transparencia que nos compete”, cerró Romero.

 

Quiénes fueron los ganadores y qué premios obtuvieron

 

José y su esposa Olga, ganadores de la moto, explicaron que por una cuestión de edad canjearon el premio por una heladera, un televisor y una bicicleta rodado 29. “Mi nieta va a usar la bicicleta”, explicó Olga. El matrimonio ya había resultado ganador el año pasado y explicó que su nieto es jugador en el club.

In&eacute;s, la ganadora del viaje
Inés, la ganadora del viaje

Inés se ganó el viaje a Córdoba para dos personas, con media pensión, cuatro días y tres noches. “No esperaba tomarme unos días de vacaciones pero me comunicaron que obtuve el premio. Ni siquiera había mirado los números. Siempre colaboro con la institución y ayudo porque muestran dónde invierten el dinero. No soy socia pero conozco a una nena que juega al vóley en el club y por eso compré el bono”, explicó.

Temas:

Club Argentino Juniors
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso