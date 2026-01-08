El Club Argentino Juniors entregó los premios de su bono navideño

REDACCIÓN ELONCE
El Once dialogó con el presidente de la institución, Oscar Romero, quien se mostró orgulloso y agradecido por el acompañamiento de los paranaenses y de las autoridades municipales y provinciales. Quiénes resultaron ganadores.
En el marco del cierre del bono navideño del Club Argentino Juniors, este jueves se entregaron los premios correspondientes. Elonce dialogó con las autoridades de la institución y los ganadores.
“Estamos entregando los premios muy contentos y orgullosos de seguir creciendo en la zona y la institución”, indicó el presidente del club, Oscar Romero. “A nosotros nos enorgullece entregar estos premios”, marcó el titular.
“Agradecemos a quienes colaboraron con la segunda edición del bono. Podemos comprar el 70% de las chapas para comenzar el techado del polideportivo”, precisó. Asimismo, recordó que el club realiza bailes y prevé hacer un bingo. Además, agradeció a la intendenta de Paraná, Rosario Romero, por “cumplir su palabra” en relación a las obras de estacionamiento, vereda y parada de colectivo. “Si bien va a ser una mejora y una seguridad para la institución, va a beneficiar a la gente de la zona”, sostuvo el presidente.
“Es un trabajo que hacemos entre todos. Agradecemos también a la Secretaría de Deportes de la provincia porque accedimos a un subsidio para hacer el cerramiento total del polideportivo. Están comprados y guardados en el corralón 35 pallets de ladrillos huecos”, detalló.
“A mitad de año estaremos haciendo un lindo evento con la presencia de Luciano Vicentín”, adelantó y aseguró que el playón del polideportivo llevará el nombre del padre del jugador de vóley oriundo de Paraná.
“Seguiremos trabajando con el compromiso y la transparencia que nos compete”, cerró Romero.
Quiénes fueron los ganadores y qué premios obtuvieron
José y su esposa Olga, ganadores de la moto, explicaron que por una cuestión de edad canjearon el premio por una heladera, un televisor y una bicicleta rodado 29. “Mi nieta va a usar la bicicleta”, explicó Olga. El matrimonio ya había resultado ganador el año pasado y explicó que su nieto es jugador en el club.
Inés se ganó el viaje a Córdoba para dos personas, con media pensión, cuatro días y tres noches. “No esperaba tomarme unos días de vacaciones pero me comunicaron que obtuve el premio. Ni siquiera había mirado los números. Siempre colaboro con la institución y ayudo porque muestran dónde invierten el dinero. No soy socia pero conozco a una nena que juega al vóley en el club y por eso compré el bono”, explicó.