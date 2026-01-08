Hombre que ayudaba a brigadistas en el Sur murió en choque frontal: su perra se quedó a su lado hasta el final

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre de El Bolsón murió tras un choque en la Ruta 40, luego de ayudar en la evacuación de los campings en Puerto Patriada. Su perra, Isa, sobrevivió al accidente y se quedó a su lado mientras lo atendía el personal de salud.
Este martes, mientras los habitantes de Puerto Patriada vivían el impacto del incendio forestal, un trágico accidente vial sacudió la zona. Un trabajador de El Bolsón, identificado como Adolfo Leonidas Marriezcurrena, perdió la vida tras impactar de frente contra otro vehículo en la Ruta 40. La víctima, de 45 años, se había quedado en la zona para colaborar con los brigadistas que combatían las llamas en los campings cercanos, y recién se había retirado en horas de la madrugada tras la evacuación general.
El choque ocurrió en circunstancias que aún se están investigando. Marriezcurrena viajaba en un Renault 11 cuando, por razones no determinadas, impactó frontalmente contra un Volkswagen Fox. En el vehículo contrario, viajaban dos personas, una de Lago Puelo y otra de Trelew, según informó Diario Río Negro.
El accidente ocurrió en un tramo de la Ruta 40 que se encontraba despejado tras las labores de rescate, lo que sugiere que el camino estaba relativamente libre después de las dificultades causadas por el incendio.
Un hombre que se quedó a ayudar a los brigadistas
El hombre fallecido trabajaba en uno de los campings de Puerto Patriada. A pesar de la evacuación general, decidió quedarse para colaborar con los brigadistas, aportando sus conocimientos del terreno y apoyando en las labores de rescate. Según relató el intendente de El Hoyo, César Salamín, en una entrevista con Diario Jornada, el camino que conectaba la zona con otras localidades estuvo cortado por las llamas, lo que obligó a Protección Civil a abrir un corredor de seguridad que no estuvo disponible hasta la madrugada. Marriezcurrena, al igual que muchas otras personas, fue evacuado en esas horas, pero lamentablemente no alcanzó a llegar con vida a su destino.
Isa, la perra heroína que no se separó de su dueño
La conmoción por la muerte de Marriezcurrena se vio acompañada por un emotivo gesto de su perra, Isa. A pesar de la gravedad del accidente, la mascota sobrevivió al impacto y se quedó al lado de su dueño mientras los servicios de emergencia atendían la escena. Los rescatistas, conmovidos por la escena, destacaron la lealtad de la perra que no se apartó ni un momento del lugar del accidente.
La hermana de Marriezcurrena, Angie, compartió a través de sus redes sociales la dolorosa historia del accidente y de la perra. “Isa… pequeña cachorra que amó a mi hermano hasta el final de su vida… Acá estás cuidándonos en el puesto en Patriada”, escribió en un conmovedor mensaje. Además, relató que, pese a la tragedia, la perra siguió demostrando su fidelidad al quedarse cuidando el puesto de trabajo de Adolfo, tal como lo hacía con él durante su jornada laboral. “Lo cuidaste y no te apartaste de él en ningún momento… Ella es la pequeña heroína y la mano derecha de mi hermano”, dijo Angie, reflejando el amor y la devoción que Isa le profesaba a su dueño.