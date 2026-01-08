River vuelve a negociar con Vélez por Maher Carrizo: cuánto podría costarle

River reactivó conversaciones con Vélez por Maher Carrizo, uno de los extremos jóvenes más prometedores del fútbol argentino, y analiza una operación por un porcentaje del pase.
River volvió a mover fichas en el mercado de pases y reactivó negociaciones con Vélez Sarsfield por Maher Carrizo, un futbolista que Marcelo Gallardo sigue desde hace tiempo y que vuelve a posicionarse como objetivo prioritario. En paralelo a otras gestiones ofensivas, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo decidió retomar contactos formales con el Fortín, convencida de que el contexto actual puede favorecer un acuerdo.
El interés por Maher Carrizo no es nuevo, pero sí lo es el escenario que rodea a ambas instituciones. Mientras River se prepara para competir en la Copa Sudamericana y busca reforzar su plantel con alternativas jóvenes y de proyección, Vélez quedó al margen de los torneos continentales, una situación que impacta de lleno en lo económico y obliga a revisar posturas que antes parecían inamovibles.
En este marco, en Núñez perciben una mayor flexibilidad por parte de la dirigencia de Liniers, que en un primer momento se había plantado en la cláusula de rescisión de 16 millones de dólares como única vía de salida. Con el paso de las semanas, esa rigidez comenzó a ceder y abrió una ventana de negociación que River intenta aprovechar.
Una negociación compleja pero con señales positivas
Según pudo saberse, River ya inició conversaciones directas con Vélez para adquirir un porcentaje del pase de Maher Carrizo, una modalidad que permitiría reducir el desembolso inicial y avanzar en una operación que sigue siendo compleja. A diferencia de intentos anteriores, esta vez las charlas se desarrollan sin intermediarios y de club a club, lo que agiliza el diálogo.
Stefano Di Carlo encabeza las gestiones por el lado del Millonario, mientras que Fabián Berlanga se muestra dispuesto a escuchar propuestas desde Vélez. En River consideran que el esfuerzo económico está justificado por tratarse de uno de los mejores proyectos del fútbol local, con margen de crecimiento y potencial de revalorización a futuro.
Un punto clave a favor del club de Núñez es que el jugador ya dio el visto bueno para avanzar en la negociación. Sin embargo, desde el entorno del futbolista advierten que una posible oferta desde Europa podría aparecer y transformarse en la principal amenaza para River en la recta final de las charlas.
El perfil de Carrizo y el plan integral de River
Con apenas 19 años, Maher Carrizo es una de las grandes apariciones recientes del fútbol argentino. Consolidado en Vélez, fue una de las figuras del equipo y también pieza clave de la Selección argentina Sub 20 que alcanzó la final del último Mundial de la categoría. En Primera División acumula 51 partidos, con 11 goles y 3 asistencias, números que explican el fuerte interés que despierta, señaló TyC Sports.
Mientras avanza esta negociación, River no detiene su actividad en el mercado y también acelera gestiones por Santino Andino. Desde Godoy Cruz confirmaron que el acuerdo entre clubes está encaminado y que resta definir la postura del jugador, quien vería con buenos ojos vestir la camiseta del Millonario.