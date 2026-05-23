El Papa advirtió por el "eclipse" de la humanidad frente a la IA

El Papa León XIV denunció el 22 de mayo en el Vaticano el "eclipse" del sentido humano causado por el avance de la inteligencia artificial generativa (IA), anticipando la publicación de su primera encíclica sobre este tema.

"Como lamentablemente quedó demostrado por la promoción e implementación desenfrenadas de la tecnología, en detrimento de la dignidad humana, y por el daño causado cuando los chatbots y otras tecnologías explotan nuestra necesidad de relaciones humanas, estamos experimentando verdaderamente un eclipse del significado de lo que significa ser humano", advirtió, al dirigirse a académicos y expertos que participaron en un congreso internacional promovido por la Santa Sede.

León XIV vinculó esta reflexión con el lanzamiento de la encíclica Magnifica humanitas, previsto para el próximo lunes, al argumentar que el desafío actual en el entorno digital va más allá de la dimensión tecnológica.

Resulta aún más imperativo recuperar la comprensión del verdadero significado y la grandeza de la humanidad, tal como Dios la concibió. En este sentido, el desafío que enfrentamos actualmente no es tecnológico, sino antropológico, y espero que la encíclica que se publicará en pocos días contribuya a afrontar este desafío.

El pontífice reconoció que la Iglesia se siente "obligada a contribuir al esfuerzo de planificar e implementar medios de comunicación, información y educación para la IA en los sistemas educativos".

"Estoy seguro de que a todos nos preocupan especialmente las posibles consecuencias del uso de la tecnología digital y la IA, no solo en el desarrollo físico e intelectual de los niños y jóvenes, sino también en su bienestar espiritual", señaló León XIV.

La conferencia internacional fue organizada por el Dicasterio para la Comunicación y el Dicasterio para la Cultura y la Educación, en el marco de la 60ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebró el pasado domingo.