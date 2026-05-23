Invirtieron más de 29 millones de pesos en obras para una escuela secundaria de Paraná

El Gobierno de Entre Ríos finalizó una serie de trabajos de reparación y mejora edilicia en la Escuela Secundaria N° 28 “Nuestra Señora de Guadalupe” de Paraná. Las obras estuvieron destinadas principalmente a solucionar problemas de filtraciones y humedad que afectaban distintos sectores del edificio.

La intervención se realizó en el establecimiento ubicado sobre calle República del Líbano 2699, donde actualmente asisten 436 estudiantes. Los trabajos fueron ejecutados en el marco del plan provincial de fortalecimiento de infraestructura educativa.

Desde el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura indicaron que la inversión superó los 29 millones de pesos y estuvo enfocada en mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad dentro de la institución.

Qué trabajos se realizaron

Las tareas se concentraron principalmente en la reparación de cubiertas, identificadas como el origen de las filtraciones que afectaban aulas, galerías y espacios administrativos de la escuela secundaria.

Según detallaron oficialmente, los problemas de humedad también habían comenzado a generar inconvenientes en el sistema eléctrico del edificio y deterioros visibles en distintos sectores.

Escuela Guadalupe de Paraná.

Las obras incluyeron además arreglos vinculados a desprendimientos de cielorrasos y trabajos para evitar nuevas filtraciones en la estructura.

Con estas intervenciones, las autoridades provinciales señalaron que se buscó garantizar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares diarias.

La palabra del Gobierno provincial

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de este tipo de obras dentro del sistema educativo provincial.

“Cada obra que concretamos en una escuela representa una inversión directa en la calidad educativa y en el bienestar de estudiantes y personal educativo”, expresó el funcionario.

Además, sostuvo que la planificación apunta a dar respuestas a necesidades prioritarias de infraestructura en establecimientos educativos de toda la provincia.

“Mejorar las condiciones edilicias forma parte de una planificación sostenida que busca garantizar espacios seguros y adecuados para el desarrollo diario de las actividades”, afirmó Jacob.

La obra finalizada en esta escuela secundaria de Paraná se suma a otros trabajos de infraestructura educativa que el Gobierno provincial viene ejecutando en distintos departamentos entrerrianos.