Gran Sprint de Franco Colapinto en Canadá: terminó 9° tras avanzar cuatro posiciones

El argentino Franco Colapinto protagonizó una gran actuación este sábado en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá y finalizó en la novena posición tras avanzar cuatro lugares respecto a la largada.

El piloto de Alpine había partido desde el puesto 13 en el Circuito Gilles Villeneuve y logró meterse en la pelea por la zona de puntos después de una carrera sólida y sin errores. La victoria quedó en manos del británico George Russell, quien dominó la prueba con Mercedes.

Una gran remontada del argentino

Después de un viernes complicado por problemas eléctricos en su monoplaza, Franco Colapinto mostró una importante mejoría durante la Sprint. El piloto argentino tuvo una muy buena largada y rápidamente comenzó a ganar posiciones en el clasificador.

Primero superó al brasileño Gabriel Bortoleto y luego logró dejar atrás al alemán Nico Hülkenberg. Además, se vio beneficiado por inconvenientes mecánicos del Red Bull de Isack Hadjar, situación que le permitió seguir avanzando dentro del pelotón.

Más adelante, Colapinto también superó a Carlos Sainz Jr. y terminó ubicado noveno, apenas a un puesto de ingresar en la zona de puntos.

Lo mas positivo de esta sprint fue esto, que Franco demostro que Alpine sigue siendo el rey del midfield. Un Franco sin practica a tanque lleno y 5 vueltas de qualy se comio crudo a los Williams, Haas, Audi, y estuvo a nada del RB de Lindblad.pic.twitter.com/qt9RVSJmHQ — Colapinto Filial Caballito ⁴³ (@_PolloHumilde_) May 23, 2026

Russell se quedó con la victoria

En la parte alta de la carrera, George Russell mantuvo un ritmo sólido durante toda la Sprint y consiguió quedarse con el triunfo en Montreal. El británico volvió a mostrar un gran nivel y sumó otra victoria importante en la temporada.

Durante la carrera protagonizó además un intenso duelo con su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, con quien incluso tuvo un leve toque mientras peleaban por la punta.

Esa situación fue aprovechada por Lando Norris, que terminó segundo con McLaren, mientras que Antonelli completó el podio.

Buenas señales para la clasificación

La actuación de Franco Colapinto dejó buenas sensaciones pensando en el resto del fin de semana en Canadá. Después de un arranque complicado por los problemas técnicos del viernes, el argentino logró recuperar confianza y competitividad en pista.

El piloto de Alpine mostró un buen ritmo durante toda la Sprint y volvió a destacarse en maniobras de sobrepaso y consistencia. La actividad continuará este sábado con la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Canadá.