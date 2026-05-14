Reforma previsional: concejales justicialistas rechazaron el proyecto por "la pérdida de derechos"

REDACCIÓN ELONCE
Elonce dialogó con el concejal de Paraná Sergio Elizar, quien cuestionó la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial y defendió la Ley 8732 y el 82% móvil.
La reforma previsional impulsada por el gobierno provincial volvió a generar fuertes cuestionamientos dentro del peronismo entrerriano. Durante un encuentro realizado en Villaguay, la Liga de Concejales Justicialistas manifestó su rechazo a la iniciativa y emitió un pronunciamiento conjunto en defensa de la Ley 8732, del 82% móvil y de los derechos jubilatorios adquiridos.
En ese marco, el concejal de Paraná Sergio Elizar explicó que la reunión se desarrolló junto a la Liga de Intendentes y formó parte de un proceso de reorganización política del justicialismo entrerriano. “Fue el tercer encuentro de la Liga de Concejales junto con la Liga de Intendentes, en el marco de la reconstrucción de nuestra fuerza política”, expresó.
El dirigente sostuvo que además de debatirse un programa político, también se analizaron problemáticas que afectan directamente a los trabajadores y jubilados. Según indicó, uno de los temas centrales fue el proyecto de reforma previsional promovido por la gestión provincial encabezada por Rogelio Frigerio.
Defensa del 82% móvil
Elizar afirmó que los bloques justicialistas de Paraná recibieron previamente a representantes de la multisectorial que rechaza la reforma. “Venimos peleando para preservar la Ley 8732”, remarcó el concejal, quien además recordó su pertenencia a la CTA y su participación en los espacios sindicales que impulsan acciones contra el proyecto oficial.
Durante la entrevista, el edil señaló que el rechazo está vinculado principalmente a los cambios previstos en el cálculo jubilatorio. “Entendemos que hay una pérdida de derechos tremenda”, manifestó. En ese sentido, cuestionó especialmente la posibilidad de extender el cálculo del haber previsional a 30 años de aportes cuando actualmente se toma como referencia el promedio de los últimos diez años.
“Defendemos el 82% móvil, la movilidad jubilatoria y el cálculo actual del haber”, aseguró Elizar a Elonce. Además, consideró que una modificación de esas características impactaría directamente sobre los ingresos de los futuros jubilados. “Esto apunta a salarios de miseria para los jubilados”, enfatizó.
Críticas al contexto político y económico
El dirigente justicialista sostuvo además que el momento económico y social no resulta adecuado para discutir una reforma previsional. Según planteó, existe una avanzada sobre los derechos laborales y previsionales tanto a nivel nacional como provincial.
“Hay un intento muy fuerte de avanzar sobre los derechos de los trabajadores activos y jubilados”, afirmó. En esa línea, vinculó el debate actual con políticas implementadas durante la década de 1990, cuando se impulsó el traspaso de las cajas previsionales provinciales a la órbita nacional.
Elizar recordó que durante la presidencia de Carlos Menem y la gestión económica de Domingo Cavallo se promovió la nacionalización de los sistemas previsionales provinciales. “Eso implicaba pérdida de derechos como los que hoy aparecen en este proyecto”, sostuvo.
El antecedente histórico de la caja provincial
En otro tramo de la entrevista, el concejal destacó que Entre Ríos logró mantener su caja jubilatoria provincial pese a los intentos de transferencia a la Nación registrados en décadas anteriores. Según recordó, otras provincias aceptaron el traspaso y luego enfrentaron conflictos previsionales y financieros.
“Dimos una pelea muy fuerte y la caja quedó en la provincia”, expresó Elizar a Elonce. También mencionó que posteriormente existió un proceso de armonización previsional durante el gobierno de Néstor Kirchner, aunque se preservaron derechos considerados fundamentales por los gremios y sectores políticos provinciales.
El dirigente admitió que algunos aspectos previsionales podrían discutirse o modificarse, aunque aclaró que existen límites que no deberían vulnerarse. “Estamos dispuestos a discutir algunas cuestiones, pero hay temas puntuales que no pueden tocarse”, indicó.
Pedido a legisladores y acciones en la provincia
La Liga de Concejales Justicialistas emitió finalmente un documento conjunto de rechazo a la iniciativa y acompañó el reclamo de organizaciones sindicales y multisectoriales que impulsan actividades en distintas localidades entrerrianas.
Según explicó Elizar, actualmente se realizan campañas de recolección de firmas y reuniones con legisladores provinciales de la oposición para intentar frenar el avance del proyecto previsional en la Legislatura. “Se están haciendo distintas acciones a lo largo y a lo ancho de la provincia”, detalló.
Como síntesis del encuentro realizado en Villaguay, el concejal pidió a diputados y senadores que no acompañen la propuesta oficial. “Les pedimos a los legisladores que no levanten la mano contra un proyecto de reforma que va a significar salarios de hambre para trabajadores jubilados y pérdida de derechos”, concluyó.