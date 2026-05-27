Los gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe inauguraron subestación de energía en General Ramírez

El titular del ejecutivo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó junto a su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, del acto de inauguración de la nueva Subestación Transformadora 33/13,2 kilovoltios en General Ramírez. "Tenemos obras y hemos logrado reducir el costo de la energía, algo imprescindible para impulsar el desarrollo", afirmó el mandatario entrerriano.

Tras el acto, que se realizó este miércoles, Frigerio agradeció a Pullaro por acompañarlo en la inauguración de una obra que consideró "muy relevante para Ramírez y para el parque industrial". "Es un parque industrial que está creciendo y necesitamos que siga creciendo. Para eso era imprescindible contar con esta obra que garantice la energía necesaria para acompañar ese desarrollo", expresó.

"En la provincia no podemos tener cosas que condicionen el crecimiento de nuestras industrias y la generación de empleo", señaló el gobernador y agregó: "Teníamos la energía más cara del país y nos faltaban un montón de obras. Hoy estamos haciendo las obras y somos una de las provincias con la energía más barata", sostuvo.

Por otro lado, se refirió a la importancia de compartir experiencias con la vecina provincia. "Hemos aprendido mucho de las cosas que viene haciendo Santa Fe, sobre todo con la gestión de Pullaro", señaló y agregó: "Siempre es bueno observar lo que hacen bien los demás, copiarlo y adaptarlo a nuestra realidad. Eso es lo que venimos haciendo".

Región productiva

En ese marco, dijo que también compartieron algunas iniciativas con Santa Fe, "pero siempre trabajando en conjunto porque son muchísimas las cosas que nos unen. Además de la historia, formamos parte de la región más productiva del país, la de mayor potencial y la que, estoy convencido, va a sacar a la Argentina adelante", afirmó.

Por su parte, Pullaro resaltó el crecimiento y el nivel de inversión que atraviesa Entre Ríos. "Es increíble la cantidad de obras que se están haciendo, como esta obra energética pensada para fortalecer al sector productivo, a la industria y particularmente al parque industrial de Ramírez", sostuvo. En ese marco, coincidió con Frigerio sobre la importancia de conocer iniciativas exitosas y replicarlas.

Acompañaron la actividad la intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y el presidente de la empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa), Uriel Brupbacher, entre otras autoridades.

La obra

La infraestructura, desarrollada por Enersa, demandó una inversión cercana a los 900 millones de pesos y está ubicada sobre la ruta nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 385,73, en inmediaciones del camino vecinal lindante con el cementerio municipal.

La obra consistió en la construcción de dos campos de transformadores, equipados con máquinas de 5 MVA de potencia cada una, además de cuatro salidas a distribuidores de la red de 13,2 kilovoltios (Kv), sala de comando, sistema de comunicaciones y control e integración al sistema Scada, lo que permite su operación a distancia desde el Centro de Control de Enersa, en Paraná.