La movilización Ni Una Menos volverá a las calles de Paraná este miércoles 3 de junio con una convocatoria que combinará los reclamos históricos contra la violencia de género con el rechazo al proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno provincial.

La concentración fue anunciada por integrantes de la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries, junto a representantes de organizaciones sindicales y sociales que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos.

La convocatoria está prevista para las 15 en Plaza 1º de Mayo, desde donde los manifestantes marcharán hacia Casa de Gobierno para expresar sus demandas y acompañar distintas acciones gremiales previstas para la jornada.

Marcharán en Paraná por Ni Una Menos y contra la reforma previsional provincial

Reclamos por derechos y contra la reforma previsional

Sofía Cáceres Sforza explicó a Elonce que la movilización surge en un contexto atravesado por debates provinciales y nacionales vinculados a los derechos de las mujeres y diversidades.

“Estamos convocando una marcha a las 15 desde Plaza 1º de Mayo hacia Casa de Gobierno, primero obviamente por el 3J pero también en articulación y en coordinación con lo que hoy nos está atravesando a las mujeres y disidencias en Entre Ríos que es este proyecto de reforma previsional”, expresó.

La dirigente cuestionó distintos aspectos de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial y sostuvo que afecta derechos conquistados por trabajadores y jubilados. “Nos oponemos al proyecto en general porque es un proyecto que es regresivo, que ataca el 82 por ciento que es una conquista de los trabajadores y las trabajadoras de la provincia”, afirmó.

Además, consideró que las diferencias existentes en la edad jubilatoria entre hombres y mujeres responden a las tareas de cuidado que históricamente recaen sobre ellas.

Feminismos, ESI y políticas públicas

Por su parte, Andrea Oviedo destacó a Elonce la necesidad de sostener una articulación entre organizaciones sindicales, feministas y transfeministas para enfrentar las problemáticas que afectan a distintos sectores.

“Consideramos que la lucha tiene que ser combativa, multisectorial, por eso también estamos acá, intersindical con los feminismos, con los transfeminismos”, señaló.

La referente también planteó la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género y defendió la continuidad de la Educación Sexual Integral (ESI).

“Vamos a defender fuertemente la ESI porque consideramos que es nuestra herramienta fundamental para tener otros modos de relacionarse en la sociedad donde la violencia pueda ser prevenida”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó iniciativas legislativas vinculadas a las denominadas falsas denuncias y aseguró que implican retrocesos en materia de derechos para mujeres, diversidades, infancias y adolescencias.

La convocatoria en Paraná

Desde la organización confirmaron que la concentración comenzará a las 15 horas en Plaza 1º de Mayo y posteriormente se realizará una movilización hacia Casa de Gobierno.

Los convocantes señalaron que la actividad también buscará acompañar las acciones impulsadas por distintos sectores gremiales y sociales que participan de la multisectorial en defensa de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.

La marcha se desarrollará en el marco de un nuevo aniversario de Ni Una Menos, movimiento surgido en 2015 para visibilizar la violencia de género y reclamar políticas públicas destinadas a prevenir femicidios y garantizar derechos para mujeres y diversidades.