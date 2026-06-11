El dólar oficial bajó $5 y cerró a $1450 para la venta

El dólar minorista cayó $5 a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que lleva al dólar tarjeta a ubicarse a $1.885. El dólar blue, en tanto, sube $5 a $1.450.
El dólar oficial cerró sin cambios en el segmento mayorista y acumuló tres jornadas sin bajas este jueves, luego de lo que fue una seguidilla de subas. Entre los principales factores que explican la actual dinámica del tipo de cambio, los operadores se vincula con el cambio en la dinámica de oferta y demanda de divisas.
Según se informó, el tipo de cambio oficial cerró a $1.432,5 para la venta a nivel mayorista. Así, la cotización se sostuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubica a $1.777,79, con una brecha del 24,1%. En el segmento de contado, se operaron más de u$s545,2 millones.
En esa misma línea, los contratos de futuros cerraron con bajas por hasta 0,3% en los tramos de 2026 y 2027. El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.445 para fines de junio y a $1.615,5 para el cierre de diciembre. En la jornada se totalizaron u$s999 millones.
El dólar minorista cayó $5 a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que lleva al dólar tarjeta a ubicarse a $1.885. En tanto, de acuerdo al promedio de entidades financieras relevadas por el BCRA, la divisa se posicionó a $1.447,82 para la venta.
A su vez, entre los paralelos el contado con liquidación (CCL) cede 0,9% a $1.494,34 y el MEP lo hace 0,1e% $1.451,54. La brecha entre el CCL y el mayorista se ubica a 4,3%. El dólar blue, en tanto, sube $5 a $1.450, según un relevamiento de Ámbito.
El economista Gustavo Ber señaló el segmento mayorista exhibe una menor demanda, que le ello vuelve a permitir al BCRA a acelerar el ritmo de compras. Asimismo, la autoridad monetaria sigue calibrando su participación en la plaza cambiaria, al tiempo que extiende el objetivo de acumulación de reservas. "Resulta bienvenido de cara al segundo semestre, donde estacionalmente se anticipa una menor oferta de divisas", puntualizó.
Detrás del retroceso aparecen cambios en la dinámica de oferta y demanda. Durante gran parte del segundo trimestre, la liquidación de exportaciones agropecuarias aportó una importante cantidad de divisas y ayudó a sostener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el ingreso de dólares del sector comienza a moderarse.