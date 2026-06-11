Habilitaron a médicos de Paraná a cobrar un arancel compensatorio a afiliados de OSER

El Círculo Médico de Paraná habilitó formalmente a sus profesionales a cobrar un arancel compensatorio a los afiliados de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), tras considerar insuficiente la actualización de honorarios propuesta por la entidad.

La decisión fue confirmada por el presidente de la institución, Eduardo Vesco, quien explicó a Elonce que las negociaciones con la obra social provincial se vienen desarrollando desde hace más de un año sin lograr una recomposición de los aranceles profesionales que acompañe la evolución de los costos y la inflación.

Según detalló, la última propuesta de actualización recibida por parte de OSER contempló un incremento del 3,5% en los aranceles de las prácticas médicas, porcentaje que el sector consideró muy por debajo de la realidad económica.

Médicos quedaron habilitados para cobrar un arancel compensatorio a afiliados de OSER

Cuestionamientos al aumento

Vesco señaló que desde abril de 2025 no se habían registrado aumentos en los honorarios profesionales y remarcó que la inflación acumulada durante ese período rondó el 36%.

Como ejemplo, indicó que una consulta médica actualmente tiene un valor de 18.000 pesos y que, con el aumento ofrecido, pasaría a abonarse en 18.620 pesos.

“Después de un año, el incremento sería de apenas 600 pesos, algo imposible de sostener”, manifestó el dirigente médico al justificar la medida adoptada por la entidad.

Sede central de OSER en Paraná (foto Elonce)

Cómo funcionará el arancel compensatorio

Desde el Círculo Médico explicaron a Elonce que no se estableció un monto único y obligatorio para todos los profesionales, aunque estimaron que el valor podría rondar los 10.000 pesos por consulta para acercar los honorarios a los que perciben por otras coberturas médicas.

De acuerdo con Vesco, el objetivo es equiparar los valores que actualmente abonan otras obras sociales, donde una consulta médica se ubica entre los 25.000 y los 28.000 pesos.

La autorización para aplicar este cobro adicional ya se encuentra vigente y cada profesional podrá decidir de manera individual si implementa o no el arancel

compensatorio.

La atención continuará con normalidad

El presidente del Círculo Médico aclaró que la medida no implica la suspensión de prestaciones ni restricciones en la atención a los afiliados de OSER. “Decidimos mantener el servicio porque entendemos la situación de los pacientes y porque una consulta particular tendría un costo mucho más elevado”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó que la obra social provincial continúe reteniendo un 2% de la facturación médica para gastos administrativos, lo que, según afirmó, reduce significativamente el impacto real del aumento otorgado.

En ese sentido, señaló que el incremento efectivo para los profesionales termina siendo de apenas un 1,5%, situación que calificó como "insostenible" para el sector.