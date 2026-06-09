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Política Reclamo de los profesionales

FEMER cuestionó la actualización arancelaria propuesta por OSER

La Federación Médica de Entre Ríos cuestionó la actualización arancelaria propuesta por OSER al considerarla insuficiente frente a la inflación acumulada. No obstante, confirmó la continuidad de las prestaciones.

9 de Junio de 2026
FEMER rechazó la propuesta de aumento de OSER.
FEMER rechazó la propuesta de aumento de OSER. Foto: (Archivo).

REDACCIÓN ELONCE

La Federación Médica de Entre Ríos cuestionó la actualización arancelaria propuesta por OSER al considerarla insuficiente frente a la inflación acumulada. No obstante, confirmó la continuidad de las prestaciones.

FEMER cuestionó la actualización arancelaria propuesta por OSER. La Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) manifestó su disconformidad con la última propuesta de actualización presentada por la entidad, al considerar que el incremento ofrecido resulta insuficiente frente al deterioro provocado por la inflación.

 

Según informó la federación mediante un comunicado, tras rechazar una primera propuesta por considerarla inequitativa, OSER presentó una nueva oferta que contempla un aumento lineal del 3,5 por ciento para todas las prácticas médicas, con vigencia desde el 1 de junio.

Desde FEMER señalaron en un comunicado enviado a Elonce, que el ajuste se aplicará sobre aranceles que permanecen congelados desde abril de 2025, es decir, desde hace más de un año.

 

Preocupación por el atraso arancelario

 

La entidad sostuvo que el incremento propuesto se encuentra muy por debajo de la inflación acumulada durante ese período, que supera el 36 por ciento, y afirmó que la diferencia generó un fuerte malestar entre los profesionales.

No obstante, las entidades gremiales médicas resolvieron continuar brindando atención a los afiliados de la obra social provincial.

 

Argumentaron que tomaron la decisión teniendo en cuenta la compleja situación económica que atraviesan muchas familias entrerrianas.

Sin embargo, FEMER aclaró que la continuidad de las prestaciones no implica conformidad con las condiciones actuales.

En ese sentido, advirtió que podrían registrarse inconvenientes en la atención de los afiliados si el retraso arancelario persiste en el tiempo y no se avanza en una recomposición que contemple la realidad económica del sector.

Temas:

Femer OSER Obra Social Entre Ríos prestaciones
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