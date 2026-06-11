El abogado que defendió a Nahir Galarza confirmó que asumirá la defensa de Pablo Laurta

El abogado Augusto Lafferriere confirmó que asumirá la defensa de Pablo Laurta en la causa que se tramita en Entre Ríos por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio. La novedad marca un cambio respecto de la situación planteada semanas atrás, cuando el letrado había revelado que fue designado por el acusado sin haber mantenido contacto previo con él y que aún no había decidido si aceptaría representarlo.

A fines de mayo, en diálogo con Elonce, Lafferriere explicó que tomó conocimiento de la designación mediante una notificación judicial y calificó la situación como "atípica". En aquella oportunidad aseguró que no conocía personalmente a Laurta y que tampoco había mantenido conversaciones con él ni con integrantes de su entorno.

"Generalmente primero tengo un diálogo con el cliente y después se formaliza la designación", había explicado entonces el abogado, quien señaló que antes de aceptar cualquier defensa necesitaba entrevistarse con el acusado y conocer su versión de los hechos.

La defensa quedó encaminada

Ahora, Lafferriere confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que asumirá la representación de Pablo Laurta en la causa entrerriana, aunque aclaró que todavía resta completar algunos pasos procesales para formalizar su intervención dentro del expediente.

Según detalló, el acusado deberá ser trasladado a Concordia para ratificar la proposición de defensor realizada previamente ante autoridades penitenciarias. Además, indicó que el próximo martes 16 de junio se desarrollará una audiencia vinculada a una pericia caligráfica.

Designaron al abogado defensor para Pablo Laurta - Dr. Augusto Lafferriere

"Se hará una audiencia para la formación del cuerpo de escritura", explicó el letrado, medida que permitirá avanzar con la formalización de su designación como defensor.

Una pericia clave para la investigación

La audiencia prevista para la próxima semana está relacionada con una serie de anotaciones en papel que fueron secuestradas durante la detención de Pablo Laurta.

Los investigadores buscan determinar si esos escritos pertenecen al acusado, por lo que solicitaron una pericia caligráfica que permita comparar la documentación secuestrada con muestras de escritura obtenidas oficialmente.

Pablo Laurta.

En ese contexto, la fiscalía continúa incorporando elementos de prueba dentro de la investigación. "La fiscalía está recopilando evidencias para luego pedir la remisión a juicio oral de la causa", indicó Lafferriere.

La causa que sigue abierta en Entre Ríos

Mientras la Justicia de Córdoba ya elevó a juicio la causa por los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio, en Entre Ríos continúa la investigación por el homicidio de Martín Sebastián Palacio.

La causa busca determinar la responsabilidad de Pablo Laurta en el crimen del remisero ocurrido antes de que viajara hacia Córdoba, donde posteriormente se produjeron los asesinatos de su expareja y de la madre de ella.