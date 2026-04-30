Detuvieron a dos docentes de jardín acusadas por maltrato a un bebé: "Estaba todo golpeado"

Dos docentes fueron detenidas en Córdoba por presunto maltrato a un bebé en un jardín de infantes. Investigan si hubo más casos.
Dos docentes de un jardín de infantes privado fueron detenidas en Córdoba, acusadas por presuntos episodios de maltrato contra un bebé que asistía a la institución. Se trató de la maestra a cargo de una sala y de la directora del establecimiento, ubicado en barrio Cofico, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la docente de sala permanecía arrestada e imputada como supuesta autora de lesiones leves calificadas por alevosía reiteradas. En tanto, con el avance de la investigación, se determinó que la directora habría estado al tanto de la situación, por lo que también fue detenida e imputada por encubrimiento.
La causa fue llevada adelante por la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez. En ese marco, se indicó que la investigación continuaba en desarrollo y que se preveían nuevas medidas probatorias, como pericias e informes técnicos.
Además, no se descartaba la posibilidad de que otros padres fueran citados a declarar, ante la sospecha de que podrían haberse registrado situaciones similares dentro del establecimiento educativo.
El relato de la madre
Fernanda, madre de un bebé de ocho meses, relató cómo se enteró del hecho y brindó detalles de lo ocurrido. “Esto pasó el 19 de febrero, el día del paro general. La directora me llamó para decirme que mi hijo se había golpeado y que era solo un golpecito en la cara”, recordó.
La mujer explicó que, al no poder retirarlo de inmediato, pidió a su madre que fuera al jardín. “Ahí empecé a sospechar que algo no estaba bien. Me decían que estaba todo bien, pero cuando llegué me encontré con el peor escenario: estaba todo golpeado”, afirmó.
También sostuvo que desde la institución minimizaron lo ocurrido y que no se solicitó asistencia médica. “Yo pensé que había sido una negligencia, un golpe fuerte, pero me dijeron que estaba bien. Incluso le habían dado la leche, algo que no corresponde en un caso así”, señaló.
Denuncia y avance de la causa
Ante la situación, la madre trasladó al bebé a una clínica, donde le realizaron estudios y permaneció en observación. Posteriormente, intentó acceder a las cámaras de seguridad del jardín, aunque aseguró que no obtuvo respuesta inmediata. “Me negaron que el golpe hubiera sido ahí y me dijeron que tenía que esperar autorizaciones para ver las imágenes”, indicó.
Asimismo, afirmó que no era la primera vez que su hijo presentaba marcas. "Al mes que iba mi hijo había venido una vez con el ojo medio morado, que yo dije ‘se ha golpeado’, ellas lo minimizaron, yo lo minimicé. Dos veces más con un corte en la oreja y la última vez que fue demasiado obvio, que algo más había pasado", expresó.
Por recomendación médica, la mujer radicó la denuncia y, semanas después, fue informada sobre la detención de la docente. En ese sentido, aseguró que la Justicia analiza si hubo otros casos. “Van a citar a otros padres para ver qué pasó. Están investigando todo”, concluyó.