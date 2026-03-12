Tras un control médico, detectaron cocaína en una beba de dos meses

En el hospital Vilela se realizaron los controles a la beba

Una beba de dos meses dio positivo de cocaína en orina luego de ser sometida a análisis en el hospital de Niños Víctor J. Vilela de la ciudad de Rosario, donde llegó a un control tras una denuncia de violencia intrafamiliar en un contexto de vulnerabilidad.

Los profesionales del efector indicaron que la pequeña tenía restos de la droga por succión del pecho materno, ya que la madre padece consumo problemático. La mujer es conocida en el hospital porque además concurre con otras tres niñas a su cargo.

La beba fue llevada al Vilela por una denuncia de violencia realizada por vecinos. El director del hospital, Eduardo Casim, contó a El Tres que en los primeros exámenes se constató que no estaba ni lesionada ni golpeada y se encontraba en buen estado de salud en general.

Sin embargo, luego de exámenes clínicos de rutina se detectó la presencia de cocaína que, según dijo el médico, no provoca problemas de salud inmediatos, pero cuando la ingesta de la madre es elevada y reiterada sí puede traer inconvenientes.

Casim explicó que la Dirección Provincial de Niñez actúa en estos casos y debe dictaminar con quién se queda la beba.

“Muchas veces se define que permanezca con algún cuidador de la Dirección mientras la madre realiza un tratamiento de desintoxicación”, explicó el director del hospital.

Según trascendió, la madre, “con una actitud violenta”, decidió retirarse con la pequeña del hospital. Sin embargo, se pudo contactarla y la beba fue nuevamente ingresada para que se le continúen haciendo los tratamientos y controles pertinentes.