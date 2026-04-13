Ya hubo más de 900 castraciones de mascotas en lo que va del año en barrios de Paraná

El quirófano móvil estará hasta el miércoles en las vecinales Güiraldes y luego en Villa Sarmiento. Tendrán prioridad los vecinos de la zona. En lo que va del 2026 se realizaron más de 900 castraciones en los barrios de la ciudad.
La Municipalidad de Paraná recordó el cronograma de operativos territoriales de castración, vacunación antirrábica y desparasitación que se desarrollarán en abril en distintos barrios de la ciudad.
Durante la primera semana de abril, el quirófano móvil estuvo en barrio Mariano Moreno, donde se realizaron 88 castraciones.
Ahora, el operativo continuará del 13 al 15 en la vecinal Güiraldes, en la Plaza de los Trabajadores, ubicada en Junín y Las Piedras; y el 16 y 17 se trasladará a la vecinal Villa Sarmiento, en la zona de Soler y Don Bosco. Tendrán prioridad los vecinos de la zona.
En tanto, el 20 y 21 se realizará en la vecinal 4 de Junio, en Francia al 3300 (placita).
Del 22 al 24, las jornadas tendrán lugar en la vecinal Santa María, en la intersección de Intendente Blanda y Gobernador Basavilbaso.
Posteriormente, el 27 y 28 el servicio llegará a barrio Mosconi II, en la vecinal Unidad, en el playón ubicado en Albornoz Senen y La Guitarra.
Finalmente, el cronograma se extenderá hasta comienzos de mayo: el 30 de abril y 4 y 5 de mayo en la vecinal Presidente Perón, en la zona de Arturo Sampay y Alejo Peyret.
Desde el municipio recordaron que estos operativos son gratuitos y buscan garantizar la salud animal y prevenir enfermedades zoonóticas, además de contribuir al control de la población de perros y gatos. Además, indicaron que se priorizará la atención de vecinos de cada barrio en las fechas asignadas. Se recomienda concurrir con las mascotas con correa o en transportadora, según corresponda.
Requisitos y recomendaciones
Se castran animales, caninos o felinos, a partir de los 5/6 meses de edad. Deben estar en ayunas de 8 horas de agua y 10 de comida. Si han tenido cría, lo más conveniente es castrarlos a partir de los 45 a 60 días posteriores al parto. Además, los propietarios deben concurrir con una manta para cubrirlo post operación.
Los perros deben ser llevados con correa y con bozal si son agresivos. Los gatos deben ser llevados en bolso, mochila, canasta o bolsa arpillera, a fin de resguardar su seguridad. Se recomienda a quienes lleven felinos obtener el primer turno de la mañana para evitar el estrés del animal.