Firmaron el contrato para construir 19 viviendas en Nogoyá con financiamiento provincial

Nogoyá sumará un nuevo proyecto habitacional con financiamiento provincial, luego de que se firmara el contrato para la construcción de 19 viviendas. La iniciativa forma parte del programa Ahora Tu Hogar y busca atender la demanda de acceso a la vivienda en la localidad.

El acuerdo fue rubricado por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) junto a la empresa constructora encargada de ejecutar la obra. El acto se desarrolló en la Escribanía Mayor de Gobierno, con la participación de autoridades del organismo y representantes de la firma adjudicataria.

Según se informó, el proyecto contempla la edificación de unidades habitacionales destinadas a familias de la zona, con características acordes a las necesidades actuales.

Detalles del proyecto y plazos de obra

La intervención en Nogoyá estará a cargo de la empresa Verco S.A., que llevará adelante la construcción de las viviendas con un presupuesto superior a los 1.448 millones de pesos.

Firma del acuerdo en Nogoyá.

El plazo de ejecución previsto es de 15 meses corridos, período en el que se desarrollarán las tareas necesarias para completar el conjunto habitacional.

Las viviendas contarán con dos dormitorios, y una de ellas será adaptada para personas con necesidades especiales, en línea con criterios de accesibilidad.

Impacto social y económico

Desde el IAPV destacaron la importancia de este tipo de obras para mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias. En ese sentido, el presidente del organismo, Manuel Schönhals, señaló que la entrega de viviendas constituye una de las acciones más relevantes de la gestión pública.

Además, remarcó que estos proyectos no solo responden a la necesidad habitacional, sino que también contribuyen a dinamizar la economía local mediante la generación de empleo.