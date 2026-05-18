José Mourinho prepara su vuelta al Real Madrid después de más de una década

José Mourinho estaría a un paso de convertirse nuevamente en entrenador del Real Madrid, club al que dirigió entre 2010 y 2013 y con el que conquistó títulos locales en una de las etapas más recordadas de su carrera.

Según informó el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, ya existe un acuerdo verbal entre el técnico portugués y la institución española, a la espera de la firma oficial de los documentos.

Además, detalló que el plan contempla un contrato inicial por dos temporadas y que Mourinho viajaría a Madrid después del partido entre el Real Madrid y Athletic Bilbao.

El regreso de Mourinho al Real Madrid

El entrenador portugués, de 63 años, viene de dirigir al Benfica durante la última temporada en Portugal. Allí logró mantener al equipo invicto en la liga local, aunque terminó tercero detrás de Porto y Sporting Lisboa.

Mourinho es considerado uno de los entrenadores más exitosos de las últimas décadas y su carrera está marcada por títulos en distintos países de Europa.

Mourinho.

Entre sus mayores logros aparecen las Champions League conquistadas con Porto en 2004 y con Inter de Milán en 2010, además de múltiples consagraciones en la Premier League con Chelsea.

Su primer ciclo en el club español

El primer paso de Mourinho por el Real Madrid se desarrolló entre 2010 y 2013, en plena época de dominio del Barcelona de Pep Guardiola y Lionel Messi.

Pese a eso, el portugués logró cortar la hegemonía catalana y conquistó LaLiga 2011/12 con una campaña histórica de 100 puntos.

También obtuvo la Copa del Rey 2010/11 y la Supercopa de España 2012 durante su ciclo en el conjunto madrileño.

En la Champions League, el Real Madrid alcanzó semifinales en sus tres temporadas bajo el mando de Mourinho, aunque quedó eliminado en todas esas ocasiones frente a Barcelona, Bayern Múnich y Borussia Dortmund.