Polémica en Real Madrid: Valverde terminó hospitalizado tras un conflicto con Tchouaméni

El clima interno en el Real Madrid sumó un nuevo episodio de tensión después de un conflicto protagonizado por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el centro de entrenamientos de Valdebebas. Según informó el diario Marca, el mediocampista uruguayo terminó hospitalizado tras una fuerte contusión sufrida durante un altercado en el vestuario.

El episodio ocurrió este jueves después de la práctica del plantel y se produjo apenas un día después de otro cruce entre ambos futbolistas. De acuerdo a la información publicada por el medio español, la relación entre los jugadores ya atravesaba un momento de fuerte tensión dentro del grupo.

“El más grave incidente jamás vivido en Valdebebas”, describió Marca sobre lo sucedido en el entrenamiento del Real Madrid, donde el conflicto derivó en una inmediata reacción institucional del club.

Qué ocurrió entre Valverde y Tchouaméni

Según el relato difundido en España, la situación comenzó durante la mañana cuando Valverde decidió no saludar a Tchouaméni antes del entrenamiento. Ese contexto derivó en una práctica marcada por la tensión y que luego continuó dentro del vestuario.

El diario Marca señaló que durante el altercado el uruguayo sufrió una fuerte contusión en la cabeza que le provocó una herida y obligó a su traslado a un hospital. El medio aclaró además que la lesión se produjo “de manera involuntaria”.

Tras lo ocurrido, el Real Madrid convocó a una reunión de urgencia con todo el plantel y la presencia del director general del club, José Ángel Sánchez. Además, se abrió un expediente disciplinario para ambos futbolistas.

Valverde y Tchouaméni.

Un contexto complicado para el club

El episodio ocurre en un momento delicado para el conjunto español, que atraviesa una temporada marcada por resultados irregulares y eliminación en competencias importantes. El domingo, el Real Madrid deberá enfrentar al Barcelona en una nueva edición del clásico español.

El equipo madrileño llega a ese partido con una diferencia de once puntos respecto del líder de La Liga y con pocas posibilidades matemáticas de pelear el campeonato. Además, ya quedó eliminado de la UEFA Champions League.

Federico Valverde, actual capitán del equipo, lleva 371 partidos con la camiseta del club desde su llegada en 2016. Por su parte, Tchouaméni arribó al conjunto español en 2022 procedente del Mónaco y suma 192 encuentros oficiales.

La reacción dentro del vestuario

La situación generó repercusión en medios españoles debido al impacto interno que habría tenido en el vestuario del Real Madrid. El conflicto entre dos futbolistas considerados referentes del plantel obligó al club a intervenir rápidamente.

Hasta el momento, ni Valverde ni Tchouaméni realizaron declaraciones públicas sobre lo ocurrido en Valdebebas. Tampoco el club emitió un comunicado oficial respecto del episodio.