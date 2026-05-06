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La FIFA avaló la sanción a Prestianni y se perdería los primeros partidos del mundial

El jugador argentino tiene que cumplir una pena de seis partidos por “acto de discriminación”. En principio, la medida solo era para partidos europeos, pero ahora será para cualquier encuentro oficial.

6 de Mayo de 2026
Gianluca Prestianni.
Gianluca Prestianni.

REDACCIÓN ELONCE

El jugador argentino tiene que cumplir una pena de seis partidos por “acto de discriminación”. En principio, la medida solo era para partidos europeos, pero ahora será para cualquier encuentro oficial.

La FIFA confirmó la extensión mundial de la sanción impuesta a Gianluca Prestianni por la UEFA y el delantero argentino podría perderse los primeros partidos del Mundial 2026 con la Selección Argentina.

 

La decisión del organismo internacional implica que la pena ya no se limitará a competiciones europeas, sino que deberá cumplirse en cualquier torneo oficial.

 

La medida impacta directamente en las posibilidades del atacante de Benfica de formar parte del arranque de la Copa del Mundo si finalmente es convocado por Lionel Scaloni.

 

 

Por qué sancionaron a Prestianni

 

La sanción contra Prestianni se originó después del partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League disputado el 17 de febrero.

Según informó la UEFA, el futbolista fue castigado por conducta discriminatoria durante un cruce con Vinicius Júnior.

 

El delantero argentino fue sancionado con seis partidos, aunque tres de ellos quedaron en suspenso durante dos años.

 

Uno de los encuentros ya fue cumplido, por lo que todavía le restan dos partidos efectivos de suspensión.

 

Prestianni y su cruce con Vinicius.
Prestianni y su cruce con Vinicius.

 

La decisión de la FIFA

 

Ahora, la FIFA decidió extender la sanción a Prestianni bajo el artículo 70 del Código Disciplinario, otorgándole alcance global.

 

Eso significa que el castigo también regirá en competencias internacionales oficiales fuera del ámbito UEFA.

 

La situación genera preocupación en la Selección Argentina debido a que, en caso de ser convocado, el delantero no podría disputar los primeros compromisos oficiales del Mundial 2026.

 

 

Qué puede pasar con la Selección Argentina

 

En el entorno de Prestianni analizan distintas alternativas legales para intentar revertir la medida.

 

Entre las posibilidades aparece una apelación ante la UEFA y eventualmente una presentación ante el TAS para solicitar una cautelar.

 

Mientras tanto, desde AFA evaluaron si la sanción podía cumplirse en amistosos internacionales, aunque esos encuentros no serían válidos porque la suspensión solo corre para partidos oficiales.

Temas:

Prestianni sanción Selección Argentina Mundial 2026 FIFA UEFA
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