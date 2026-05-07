Fede Valverde rompió el silencio tras el escándalo con Tchouameni: "No me pegó"

El mediocampista uruguayo Fede Valverde habló públicamente luego del escándalo que sacudió al vestuario del Real Madrid y que derivó en rumores de una pelea con el francés Aurélien Tchouameni. El futbolista utilizó sus redes sociales para aclarar lo sucedido tras conocerse que sufrió un “traumatismo craneoencefálico”, situación que incluso lo dejará fuera del clásico frente al Barcelona del próximo domingo.

Durante las últimas horas, distintas versiones apuntaban a un fuerte enfrentamiento físico entre ambos futbolistas dentro del vestuario “merengue”. Sin embargo, el propio Valverde salió al cruce de esas informaciones y aseguró que no existieron agresiones entre compañeros, aunque reconoció que hubo momentos de tensión derivados del desgaste emocional y deportivo de la temporada.

“Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande. En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado a una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica”.

El comunicado que buscó bajar la tensión

El volante uruguayo publicó un extenso descargo a través de una historia de Instagram, donde intentó explicar el contexto del conflicto y desmentir las versiones más extremas que circularon en medios y redes sociales. Según explicó, el episodio que terminó con su visita al hospital fue accidental y no producto de una agresión de Tchouameni.

Foto: El Desmarque.

“Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que que requirió una visita protocolar al hospital. En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional pero eso no sucedió”.

El comunicado también dejó ver el fuerte desgaste emocional que atraviesa el plantel del Real Madrid tras una temporada irregular y sin títulos importantes. Valverde reconoció que la frustración acumulada terminó desencadenando una discusión que hoy genera repercusiones mediáticas y deportivas.

“Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada rompiéndonos el alma me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero”.

La baja de Valverde y el impacto en el Real Madrid

Además del escándalo interno, el episodio tendrá consecuencias deportivas importantes para el conjunto español. Debido al traumatismo sufrido, Valverde deberá permanecer entre 10 y 14 días fuera de las canchas por recomendación médica y no podrá disputar el clásico ante Barcelona, uno de los encuentros más esperados de la temporada.

El uruguayo lamentó profundamente no poder estar presente en ese compromiso y aseguró sentirse afectado tanto por la situación personal como por el momento futbolístico del club. “Lo siento. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida y no puedo ser ajeno”.

Foto: La Nación.

En otro tramo de su mensaje, el futbolista apuntó contra las versiones que, según él, exageraron lo ocurrido y alimentaron rumores sobre una pelea física entre jugadores. “El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen, dejando el beneficio a la duda de que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente”.

“Siempre fui hasta el final”

Valverde también explicó por qué decidió hablar públicamente antes del final de la temporada, algo que inicialmente no tenía previsto hacer. El volante confesó que la eliminación en la Champions League y el mal momento deportivo lo habían llevado a guardar silencio, aunque finalmente optó por dar su versión debido a la repercusión del episodio.

“No iba a pronunciarme hasta final de temporada, quedamos eliminados de Champions y me guardé la bronca y el rencor. Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice”.

Finalmente, el mediocampista dejó en claro su compromiso con el club y con sus compañeros pese al conflicto vivido. “Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que vean necesario”. Mientras tanto, en el Real Madrid buscan cerrar filas para evitar que el episodio siga escalando y afecte aún más a un plantel golpeado por los resultados y las tensiones internas.