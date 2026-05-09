Adolescente intentó ahuyentar las abejas dentro de su auto y terminó chocando contra una palmera

Un conductor de 17 años perdió el control de su vehículo en una rotonda de la Isla del Puerto en Concepción del Uruguay. El auto impactó contra una palmera y, pese a la violencia del choque, los ocupantes resultaron ilesos.
Un insólito siniestro vial se registró este sábado por la tarde en la Isla del Puerto, en Concepción del Uruguay, cuando un automóvil terminó colisionando contra una palmera luego de que un enjambre de abejas ingresara al vehículo en plena circulación.
El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando un Honda HR-V circulaba en sentido norte-sur por el sector.
Cómo habría ocurrido el accidente
De acuerdo al testimonio del conductor, un joven de 17 años, la situación se tornó repentinamente fuera de control cuando varios insectos ingresaron al habitáculo del rodado.
En medio de la sorpresa y el intento por ahuyentar a las abejas, el conductor se distrajo y perdió el control del vehículo a pocos metros de la rotonda, impactando de manera frontal contra una palmera.
En el automóvil viajaban además otros dos jóvenes, de 17 y 19 años. A pesar de la magnitud del impacto, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones ni manifestó dolencias, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.
Tras el accidente, intervino personal del Comando Radioeléctrico, que asistió a los involucrados y garantizó la seguridad en la zona. También se hizo presente personal de la Dirección de Tránsito Municipal, encargado de realizar las actuaciones correspondientes y coordinar las tareas relacionadas con el vehículo siniestrado.
El episodio no dejó heridos, pero generó sorpresa entre quienes transitaban por el lugar debido a la inusual causa que desencadenó el accidente.