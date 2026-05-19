Cómo guardar múltiples videos de cualquier página de Facebook.

Descarga videos de páginas de Facebook fácilmente. Descubre los seis mejores descargadores de videos de páginas de Facebook en 2026.
Cuando encuentras una página de Facebook que vale la pena guardar, un solo video nunca es suficiente. La verdadera necesidad es descargar todo el contenido de la página de manera eficiente—y la herramienta adecuada lo hace posible sin que se convierta en un proceso tedioso y manual. Para quienes buscan descargar vídeo de Facebook de páginas completas de forma organizada y rápida, contar con una herramienta fiable marca una gran diferencia.
Guarda el contenido de tus páginas favoritas
Algunas páginas vale la pena guardarlas por completo, como tutoriales, noticias o bibliotecas de marcas que quieres consultar más adelante, y FvidGo es la primera opción porque permite descargar videos de páginas de forma limpia y sin límites, para que puedas revisarlos a tu propio ritmo.
Los 6 mejores descargadores de videos de páginas de Facebook
1. FvidGo – Descargador rápido de videos de páginas
FvidGo descarga los videos de páginas de Facebook con la misma precisión que aplica a cualquier contenido de Facebook—identifica el video correctamente, procesa el enlace rápidamente y entrega un archivo limpio sin marcas de agua ni pérdida de calidad.
Para usuarios que recorren la biblioteca de videos de una página clip a clip, esa uniformidad en descargas repetidas es lo que lo convierte en la opción más sólida de esta lista. También resulta especialmente útil para quienes necesitan descargar Reel de Facebook con rapidez y mantener una calidad consistente en cada archivo.
El proceso para guardar desde una página de Facebook es sencillo. Ve a la página de Facebook que te interesa y encuentra el video específico que quieres descargar. Haz clic en la marca de tiempo del video para abrir su enlace permanente—esto te da una URL directa para ese video individual en lugar de la URL de la página. Copia ese enlace, pégalo en el campo de entrada de FvidGo y la herramienta lo procesa de inmediato. Haz clic en el botón de descarga para guardar el archivo con la calidad que necesitas.
Como FvidGo no limita el número de descargas, puedes repetir este proceso para cada video de la página sin encontrarte con límites ni tener que actualizar tu plan. Para usuarios que quieren revisar el contenido de una página de manera sistemática, ese acceso ilimitado es la ventaja práctica que sitúa a FvidGo en lo más alto de esta lista.
Lo que también diferencia a FvidGo a la hora de guardar videos de páginas es la velocidad con la que procesa cada enlace. No hay un retraso perceptible entre pegar una URL y recibir las opciones de descarga, algo que marca la diferencia cuando repites el mismo proceso en diez o veinte videos en una sola sesión.
Una herramienta que te obliga a esperar entre cada descarga convierte lo que debería ser una tarea de archivado sencilla en algo que requiere paciencia. FvidGo mantiene el ritmo en descargas repetidas, lo que lo convierte en la opción más eficiente para usuarios que se toman en serio el archivado de páginas y necesitan descargar videos privados de Facebook de manera rápida y fiable.
2. SnapDownloader
SnapDownloader es una aplicación para Windows y Mac que permite descargas por lotes desde Facebook y otras plataformas, añadiendo varios enlaces a una cola para descargarlos automáticamente sin intervención manual, con opciones claras de formato y resolución y un rendimiento estable incluso en listas largas, siendo una de las mejores opciones de escritorio para guardar múltiples videos de forma organizada y eficiente.
3. iTubeGo
iTubeGo es un descargador para Windows y Mac con soporte de descargas por lotes y multihilo, que permite descargar varios videos de Facebook al mismo tiempo para ahorrar tiempo al guardar grandes cantidades de contenido, ofreciendo opciones amplias de calidad y un rendimiento estable, ideal para usuarios que buscan velocidad y gestión eficiente de múltiples videos.
4. Snaptube
Snaptube permite descargar videos de páginas de Facebook en Android directamente desde la app sin copiar enlaces, con calidad estable y opciones de resolución ajustables para gestionar mejor el espacio del teléfono, siendo una opción cómoda y eficiente para usuarios móviles que descargan contenido con frecuencia.
5. Hitube (hitube.io)
Hitube es un descargador web que permite guardar videos públicos de Facebook mediante enlaces, sin necesidad de instalación y funcionando en cualquier dispositivo, lo que lo hace práctico para descargas rápidas desde navegador; aunque no ofrece descargas por lotes como SnapDownloader o iTubeGo, es una buena opción para guardar videos individuales de forma sencilla y rápida.
6. ByClick Downloader
ByClick Downloader es una aplicación para Windows que detecta automáticamente videos mientras navegas y permite descargarlos sin copiar enlaces, identificando contenido en segundo plano en páginas de Facebook para simplificar el guardado; es compatible con varias plataformas y niveles de calidad, ideal para usuarios que prefieren una experiencia pasiva, aunque requiere ejecutarse en segundo plano ofrece una forma cómoda de capturar videos con mínima interacción.
Conclusión
Guardar múltiples videos de Facebook es más fácil cuando eliges la herramienta adecuada: FvidGo es la opción principal para descargas rápidas y limpias, SnapDownloader e iTubeGo ofrecen funciones avanzadas por lotes en escritorio, Snaptube es ideal para móvil, Hitube funciona sin instalación y ByClick Downloader permite capturas automáticas en Windows.