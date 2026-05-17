Belgrano eliminó a Argentinos por penales y jugará la final ante River

REDACCIÓN ELONCE
Belgrano empató 1 a 1 con Argentinos Juniors y se impuso 4-3 en la definición por penales. El equipo de Ricardo Zielinski enfrentará a River en la final del Torneo Apertura.
Belgrano se impuso por 4-3 en los penales, luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario, ante Argentinos Juniors, en un partido cambiante y de final épico que disputaron esta noche, en el estadio Diego Armando Maradona, por la semifinal del Torneo Apertura 2026.
La clasificación de Belgrano a la final del Torneo Apertura 2026 se concretó este domingo por la noche tras un dramático triunfo por penales frente a Argentinos Juniors, luego de igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario y suplementario en el estadio Diego Armando Maradona. El equipo cordobés se impuso 4-3 desde los doce pasos y ahora enfrentará a River en la definición del campeonato.
El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski volvió a mostrar personalidad en un partido cambiante y cargado de tensión, donde consiguió el empate agónico en tiempo de descuento y luego sostuvo la clasificación gracias a las atajadas del arquero Thiago Cardozo.
Argentinos Juniors había golpeado temprano y parecía tener controlado el encuentro, pero Belgrano reaccionó en el cierre y terminó celebrando una clasificación histórica en condición de visitante.
Argentinos golpeó primero en La Paternal
El equipo de Nicolás Diez abrió el marcador apenas a los seis minutos de juego. La jugada comenzó con un desborde por derecha de Alan Lescano, quien envió un centro atrás que Tomás Molina alcanzó a puntear dentro del área. Por el segundo palo apareció Facundo Jainikoski para empujar la pelota al gol y establecer el 1 a 0.
Tras la ventaja, Argentinos mantuvo la intensidad y generó nuevas aproximaciones. Iván Morales tuvo dos oportunidades claras en pocos minutos: primero con un remate cruzado que salió desviado y luego con una corrida individual que terminó en un disparo controlado por Thiago Cardozo.
El “Bicho” volvió a inquietar a los 14 minutos mediante una pelota parada. Francisco Álvarez apareció dentro del área y conectó un remate de aire que terminó en las manos del arquero uruguayo de Belgrano.
La visita tardó en reaccionar y recién logró acercarse con peligro a los 20 minutos, cuando Lucas Zelarayán ejecutó un tiro libre que impactó en la barrera y derivó en un tiro de esquina.
Sobre el cierre de la primera etapa, Argentinos volvió a estar cerca del segundo gol. Sebastián Prieto lanzó un centro rasante desde la izquierda y Morales conectó de primera, aunque Cardozo respondió con una gran intervención para mantener a Belgrano con vida.
Belgrano reaccionó en el complemento
En el segundo tiempo, el conjunto cordobés mostró otra actitud y adelantó sus líneas en busca del empate. El ingreso de Franco Vázquez y Ramiro Hernandes le dio mayor movilidad al ataque visitante.
La primera llegada clara del “Pirata” en el complemento se produjo con un centro desde la derecha para Hernandes, quien definió desde el piso, pero se encontró con una buena respuesta del arquero Brayan Cortés.
Argentinos volvió a generar peligro recién a los 22 minutos, cuando Tomás Molina quedó libre dentro del área tras un centro atrás, aunque definió apresurado y sin dirección.
Con el paso de los minutos, Belgrano asumió riesgos y fue creciendo en intensidad. Argentinos empezó a retroceder y apostó a defender la diferencia, mientras la visita insistía con pelotazos largos y centros al área.
A los 42 minutos, Lucas Gómez tuvo la posibilidad de liquidar el partido para el local, pero su remate al primer palo no complicó a Cardozo.
La jugada que anticipó el desenlace llegó en el tercer minuto de descuento, cuando Lucas Zelarayán tomó una pelota en velocidad y sacó un derechazo que pegó en el poste. Apenas un minuto después, Belgrano encontró el empate.
El empate agónico y la tensión de los penales
A los 49 minutos del segundo tiempo, Lucas Passerini bajó una pelota larga dentro del área y Nicolás “Uvita” Fernández apareció para definir cruzado y marcar el 1 a 1 que silenció el estadio de Argentinos Juniors.
El empate llevó el partido al alargue, donde ambos equipos tuvieron ocasiones, aunque el desgaste físico empezó a hacerse evidente.
En el primer tiempo suplementario, Argentinos generó una aproximación con un centro cerrado de Sebastián Prieto que cayó cerca del travesaño. Más tarde, en el segundo tiempo extra, Erik Godoy conectó un cabezazo incómodo que se fue desviado.
Belgrano también tuvo una situación muy clara cuando Gastón Verón intentó definir de taco dentro del área chica, pero Thiago Cardozo reaccionó rápidamente y evitó el gol.
La clasificación terminó definiéndose en los penales, donde la tensión se mantuvo hasta el último remate. Belgrano comenzó con un disparo fallado, pero el arquero Cardozo apareció como figura al contener el remate de Enzo Pérez.
Brayan Cortés también tuvo protagonismo al detener los disparos de Lucas Zelarayán y Franco Vázquez, aunque Argentinos no logró sostener la ventaja en la serie.
Cardozo fue héroe y Belgrano irá por el título
En la definición, Lucas Passerini, Nicolás Fernández, Emiliano Rigoni y Ramiro Hernandes convirtieron sus remates para Belgrano, mientras que Gastón Verón y Gabriel Florentín fallaron para Argentinos.
El penal decisivo quedó en los pies de Ramiro Hernandes, quien ejecutó un remate preciso al ángulo derecho de Brayan Cortés y selló el 4-3 definitivo para el conjunto cordobés.
Con este triunfo, Belgrano avanzó a la final del Torneo Apertura 2026 y buscará el título frente a River el próximo domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El equipo de Ricardo Zielinski continúa protagonizando una campaña histórica y volvió a demostrar carácter en los partidos decisivos. Después de eliminar a Talleres en el clásico cordobés y dejar en el camino a Argentinos Juniors, el “Pirata” quedó a un paso de consagrarse campeón.