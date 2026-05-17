Del viaje soñado a la tragedia: quién era Serena Andreatta, la argentina que murió en un choque en Australia

Serena Andreatta tenía 26 años y su vida estaba marcada por la aventura. El fin de semana, en uno de sus viajes turísticos por Australia, murió de forma trágica tras sufrir un vuelco en el micro en el que circulaba por el estado de Queensland.

Nacida en Rosario, Serena intentó construir un futuro ligado al turismo y las experiencias internacionales. Tenía doble ciudadanía argentina e italiana y desde hacía varios años recorría distintos países, compartiendo en sus redes sociales paisajes, anécdotas y reflexiones personales sobre cada destino.

La joven había llegado a Australia en abril. (Foto: Instagram Sereandreatta)

Entre 2018 y 2020 estudió Administración, Dirección de Empresas y Accounting en la Escuela Superior de Comercio de la Universidad Nacional de Rosario.

En mayo de 2020, Serena se instaló en Italia, donde empezó trabajando como camarera y recepcionista en hoteles.

Con el tiempo, desarrolló un emprendimiento propio para asesorar a argentinos que buscaban obtener la ciudadanía italiana.

Europa, Asia y el sueño australiano

Durante los últimos años, Serena recorrió países de Europa, América y Asia. En 2025, pasó más de seis meses entre Vietnam y Tailandia, especialmente en la isla Koh Tao, un paraíso para mochileros y amantes del buceo.

Desde allí, compartió mensajes sobre el cambio personal que le generaron esas experiencias: “Vivir en una isla paradisíaca, estar en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y por ende las mías. Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste, y puff cuánta verdad… crecimiento puro”, escribió en Instagram.

La joven había llegado a Australia en abril. (Foto: Instagram Sereandreatta)

Australia era su nueva aventura. Había llegado el 17 de abril y, tras unos días en Sidney, decidió seguir recorriendo el país junto a su amiga Valentina Accardi. Según sus allegados, estaba viviendo “el viaje de sus sueños”.

El accidente que terminó con su vida

Todo cambió la noche del jueves, cuando el micro en el que viajaban Serena y Valentina volcó sobre la Bruce Highway, una de las rutas más transitadas del noreste australiano.

El colectivo, de la empresa FlixBus, hacía el trayecto entre Cairns y Airlie Beach y llevaba más de 30 pasajeros, la mayoría jóvenes extranjeros y mochileros.

Según los primeros informes, el micro perdió el control cerca de Gumlu, a unos 135 kilómetros al sur de Townsville. Algunas versiones indican que habría chocado previamente con otro vehículo antes de volcar.

La escena fue “catastrófica”, según describieron las autoridades, por la violencia del impacto y la cantidad de heridos atrapados.

Serena fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un hospital, pero las graves heridas terminaron provocando su muerte. Su identidad fue confirmada oficialmente por las autoridades australianas en las últimas horas.

Valentina Accardi, amiga de Serena Andreatta, sigue internada en el Hospital Universitario de Townsville. (Foto: Ig Sereandreatta)

Su amiga Valentina Accardi sobrevivió y permanece internada en el Hospital Universitario de Townsville, bajo observación. Otras dos personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas en helicóptero a distintos centros médicos.

El primer ministro de Queensland, David Crisafulli, expresó su pesar: “Son jóvenes que están viviendo el viaje de sus vidas en un país extranjero. Que les arrebaten eso es profundamente doloroso”.

Por su parte, el superintendente Dean Cavanagh describió la escena como “impactante y compleja” y explicó que la gran cantidad de extranjeros a bordo dificultó tanto la investigación como el acompañamiento a las familias. “Nos aseguraremos de que al final de esta investigación no solo analicemos qué sucedió, sino, lo que es más importante, por qué sucedió”, afirmó.

Un tramo de ruta bajo cuestionamiento

Según medios australianos, el accidente ocurrió cerca del mismo lugar donde en 2024 otro micro de la empresa Greyhound chocó y provocó la muerte de tres mujeres.

Crisafulli reconoció que ese tramo vial presenta problemas de seguridad. “No creo que la carretera esté en buenas condiciones. Si tenemos en cuenta que más de 40 personas han perdido la vida en un año en una carretera como esa, si eso no evidencia la necesidad de actuar, entonces no sé qué lo hará”, sostuvo.

El historial de seguridad de FlixBus también quedó bajo análisis. La empresa aseguró que el exceso de velocidad no fue un factor determinante y que el conductor dio negativo en los controles de drogas y alcohol, aunque esos detalles todavía no fueron confirmados oficialmente por la Policía.

En febrero pasado, un chofer de 55 años de la misma compañía fue multado por conducción temeraria después de que otro micro de FlixBus se estrellara contra un potrero en Alligator Creek, en las afueras de Townsville.

La Unidad de Investigación de Accidentes de Tráfico quedó a cargo del caso y pidió a posibles testigos que aporten información.