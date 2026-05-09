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Deportes Campeones recibidos en el Vaticano

Lautaro Martínez encabezó la delegación del Inter de Milán en su visita al Papa

Lautaro Martínez visitó al Papa tras el título del Inter de Milán. El Papa León XIV recibió al plantel campeón en el Vaticano y destacó el rol de los futbolistas como ejemplo para los jóvenes.

9 de Mayo de 2026
Del Papa a Lautaro: "Lo que haces puede tener un impacto positivo o negativo".
Del Papa a Lautaro: "Lo que haces puede tener un impacto positivo o negativo". Foto: (Redes).

Lautaro Martínez visitó al Papa tras el título del Inter de Milán. El Papa León XIV recibió al plantel campeón en el Vaticano y destacó el rol de los futbolistas como ejemplo para los jóvenes.

La visita del Inter de Milán al Vaticano tuvo como principal protagonista a Lautaro Martínez, quien encabezó la delegación del club italiano durante el encuentro con el Papa León XIV tras la consagración anticipada en la temporada. El conjunto neroazzurro se había coronado campeón cuatro fechas antes del cierre del campeonato y fue recibido por el Sumo Pontífice en una audiencia especial.

El Papa Le&oacute;n XVI con el plantel del Inter. (Reuters).
El Papa León XVI con el plantel del Inter. (Reuters).

 

El plantel, junto a dirigentes y cuerpo técnico, llegó hasta el Vaticano para compartir el logro deportivo con la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Durante la recepción, el Papa felicitó a los futbolistas por la campaña realizada y remarcó la importancia de los valores que transmite el deporte.

 

Según difundió oficialmente el Vaticano, León XIV destacó el compromiso y la perseverancia que mostró el equipo a lo largo de la temporada. “Es un objetivo alcanzado gracias a un compromiso inmenso, trabajo en equipo, disciplina y perseverancia”, expresó durante el encuentro.

(@Vatican Media).
(@Vatican Media).

 

El mensaje del Papa a los campeones

 

En su discurso, el Pontífice también puso el foco en la influencia que tienen los deportistas sobre las nuevas generaciones. “Muchos jóvenes los ven como sus héroes y modelos a seguir. Eso les impone una responsabilidad que va más allá del rendimiento”, sostuvo ante los jugadores.

 

Además, pidió a los integrantes del plantel reflexionar sobre el impacto de sus acciones dentro y fuera del campo de juego. “Los jóvenes de hoy realmente necesitan modelos a seguir y lo que ustedes hacen puede tener un impacto positivo o negativo en sus vidas”, afirmó.

El Papa Le&oacute;n XIV con el Pupi Zanetti. (Reuters).
El Papa León XIV con el Pupi Zanetti. (Reuters).

 

León XIV también recordó que el equipo logró mantenerse firme tanto en los momentos de euforia como en las etapas difíciles de la temporada. “Supieron mantenerse en los momentos emocionantes como también en los difíciles, sin desanimarse ni rendirse”, señaló el Papa frente a los campeones italianos.

 

Lautaro Martínez y un momento especial en el Vaticano

 

El delantero argentino, capitán y una de las máximas figuras del Inter, participó activamente del encuentro y compartió el momento junto a sus compañeros. Luego del discurso, el plantel le entregó al Papa una camiseta oficial del club como obsequio institucional.

El Papa Le&oacute;n XIV con la camiseta del Inter. (Reuters).
El Papa León XIV con la camiseta del Inter. (Reuters).

 

La audiencia concluyó con fotografías entre el Pontífice y los futbolistas, en un clima distendido y de celebración por el título obtenido. La imagen del Papa León XIV sosteniendo la camiseta del Inter rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y en los canales oficiales de la Iglesia.

 

El Inter de Milán había sellado su consagración varias fechas antes del final del campeonato gracias a una campaña dominante. Con Lautaro Martínez como uno de los referentes del plantel, el equipo logró sostener un alto rendimiento durante toda la temporada y cerró el año con una histórica visita al Vaticano.

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