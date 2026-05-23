Pronóstico de junio para Entre Ríos: cómo estarán las temperaturas y las lluvias

El pronóstico del tiempo para junio en Entre Ríos comienza a delinear un escenario de temperaturas cercanas a los valores habituales para la época y precipitaciones con comportamiento irregular, según el último informe elaborado por el meteorólogo Leonardo De Benedictis, de Meteored, en base a los modelos estacionales del ECMWF. El análisis climático muestra que la provincia atravesaría un inicio de invierno sin extremos térmicos persistentes, aunque con la posibilidad de eventos puntuales de aire frío y algunas lluvias superiores a lo habitual en determinados períodos.

El informe señala que el centro del país, donde se ubica Entre Ríos, presentaría durante junio “valores en general muy próximos a la media climática para junio”. Esto implica que no se esperan anomalías térmicas significativas ni olas de frío prolongadas, aunque sí serán frecuentes las jornadas típicamente invernales con heladas matinales y descensos temporarios de temperatura.

Leonardo De Benedictis explicó además que “esto no significa ausencia de eventos de aire frío. Junio es un mes naturalmente propenso al ingreso de masas de aire polar, por lo que pueden registrarse heladas y descensos térmicos temporarios, aunque el promedio mensual terminaría alineándose con los registros históricos”. De esta manera, Entre Ríos podría experimentar cambios bruscos de temperatura característicos de la transición hacia el invierno más intenso.

Foto: Meteored.

Cómo se comportarán las lluvias en Entre Ríos

En materia de precipitaciones, el panorama aparece algo más variable. El modelo ECMWF marca para Entre Ríos una tendencia menos uniforme, con sectores que podrían registrar lluvias dentro de parámetros normales y otros con acumulados algo inferiores a los habituales para junio.

Según detalló el informe de Meteored, “la región central presenta una señal más heterogénea. Mientras algunos sectores podrían mantenerse dentro de parámetros normales, otras zonas muestran leves anomalías negativas, lo que sugiere una distribución irregular de los eventos y acumulados”. Esto significa que no todas las localidades de Entre Ríos tendrán el mismo comportamiento de lluvias y podrían observarse diferencias importantes entre el norte, centro y sur provincial.

Foto: Meteored.

Para el sector agropecuario entrerriano, el seguimiento semanal será clave, especialmente en momentos de siembra y manejo de cultivos de invierno. La irregularidad de precipitaciones puede generar períodos de humedad adecuados alternados con lapsos más secos, por lo que los especialistas recomiendan monitorear permanentemente la evolución meteorológica.

El norte argentino tendría más lluvias de lo habitual

Mientras Entre Ríos se mantendría dentro de un escenario relativamente moderado, el noreste argentino aparece como la región con la señal climática más marcada para junio. El modelo ECMWF proyecta precipitaciones superiores a lo normal especialmente sobre Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

El informe de Leonardo De Benedictis sostiene que “la señal más destacada del pronóstico mensual aparece sobre el norte argentino, particularmente en áreas del NEA, donde el ECMWF proyecta anomalías positivas de precipitación que podrían ubicarse entre 20 mm y 50 mm por encima de los valores medios de junio”. Esto podría traducirse en una mayor frecuencia de lluvias o eventos más intensos sobre esas provincias.

En cuanto a las temperaturas, el norte argentino tampoco presentaría extremos significativos. El especialista indicó que “el norte argentino tampoco muestra señales extremas, con registros medios mayormente cercanos a lo normal y algunos sectores con leves anomalías positivas inferiores a 1 °C”. Así, el foco principal del pronóstico mensual se concentra más en el comportamiento de las precipitaciones que en posibles desvíos térmicos importantes.

Un junio con variabilidad típica del invierno

El informe climático elaborado por Meteored deja en claro que junio tendrá características propias de la estación invernal, pero sin señales contundentes de fenómenos extremos sostenidos sobre Entre Ríos y buena parte del centro del país.

La presencia de temperaturas normales no excluye episodios de frío intenso, especialmente durante ingresos de aire polar que podrían provocar heladas en distintas zonas rurales de la provincia. Sin embargo, los promedios mensuales se mantendrían dentro de los parámetros habituales.

En paralelo, las lluvias continuarán siendo un factor a seguir de cerca. Aunque Entre Ríos no aparece entre las provincias con mayores excesos previstos, la distribución irregular de precipitaciones podría generar semanas con marcada variabilidad meteorológica. Desde Meteored adelantaron que continuarán actualizando las proyecciones a medida que se acerque el inicio del mes y evolucionen los modelos climáticos internacionales.