Capibaras XV derrotó a Selknam en Paraná y clasificó a semifinales del Súper Rugby Américas

REDACCIÓN ELONCE
Con 24 puntos de Ignacio Dogliani, Capibaras XV logró superar a Selknam y logró el primer objetivo: meterse entre los mejores cuatro del Súper Rugby Américas.
Capibaras XV logró derrotar 34-17 a Selknam, de Chile, y gracias al punto bonus sobre el cierre del partido logró el objetivo principal: clasificar a semifinales del Súper Rugby Américas. El encuentro se disputó en la sede Tortuguitas del club Paraná Rowing Club en horas de la tarde del sábado. El público acompañó el espectáculo deportivo.
El conjunto chileno comenzó mejor en el protagonismo del encuentro, colocándose 7-0 arriba en el marcador por medio de un try de Marcelo Torrealba, y posteriormente llegó la conversión. Previamente, habían marrado un penal en el inicio.
A los 15 minutos, Selknam aumentó la diferencia y consiguió ponerse 12-0 arriba sobre Capibaras XV con un try de Matías Garafulic.
Luego de tanto insistir, Capibaras XV a los 31 minutos llegó al descuento de la mano de Franco Rosetto. Posteriormente, Ignacio Dogliani convirtió el penal y puso a la franquicia 12-7 abajo.
Pese a la intensidad de la franquicia local, el equipo se fue al descanso en desventaja, a la espera de revertirlo en el complemento.
En el inicio del segundo tiempo, Capibaras XV armó una gran jugada y consiguió ponerse por delante en el tanteador con un try de Dogliani. Luego convirtió sumó dos puntos más en la conversión y ahora pasan a dominar el partido 14-12.
Cuando Capibaras XV parecía alejarse en el marcador con otra conversión a los tres palos de parte de Dogliani, llegó un sorpresivo try de Augusto Böhme para la visita, que emparejó el encuentro en 17 tras fallar el penal posterior. Minutos después, llegó Dogliani con un disparo certero de penal para volverle la ventaja a los locales 20-17.
Con otro try y una posterior conversión, Dogliani llega a 22 puntos en el partido y deja una marcada diferencia en el final: Capibaras XV derrota 27-17 al rival.
En el cierre, otro try le dio el punto bonus al elenco local, la victoria 34-17 y la clasificación a semifinales del Súper Rugby Américas.
La formación de Capibaras XV
Capibaras formará con: 1- Diego Correa, 2- Martín Vaca y 3- Enzo Avaca; 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur; 6- Ignacio Gandini 7- Felipe Villagrán y 8- Manuel Bernstein; 9-Alejo Sugasti e 10- Ignacio Dogliani; 11- Gino Dicapua, 12- Guido Chesini, 13- Bruno Heit, 14- Lautaro Cipriani y 15- Franco Rossetto.
Suplentes: 16- Bernardo Lis, 17- Juan Ignacio Rodríguez, 18- Ignacio Orsetti, 19- Franco Benítez, 20- Bautista Grenón, 21- Juan Lovell, 22- Juan Bautista Baronio y 23- Tomás Sigura.
Repercusiones en la previa del partido
Niños de 11 y 12 años, pertenecientes a Tilcara, estuvieron presentes en las gradas del Paraná Rowing Club, afirmando que para muchos era el primer partido que iban a ver. Muchos de ellos depositaron su fe en un try de Lautaro Cipriani. “Es el mejor y juega muy bien”, afirmaron con emoción a Elonce.
Integrantes del Club Atlético Estudiantes (CAE) dijeron presente en el predio y se mostraron encantados con el merchandising: “Vamos a comprar una remera”. Sobre el encuentro, el pálpito fue claro: “Para mí ganamos”.
Una de las vendedoras ratificó el buen andar de las compras: “Se vende mucho el peluche. Estamos bastante preparados”.