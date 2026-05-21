Gobierno enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Medios: ejes

El gobierno de Javier Milei ultima los detalles de un proyecto de ley para reformar la Ley de Medios sancionada en 2009. La iniciativa fue diseñada en absoluto hermetismo por los equipos legales de la Casa Rosada y busca desregular el mercado de las telecomunicaciones, además de exigir a los periodistas declarar sus bienes bajo la figura de PEP.

Los detalles de la propuesta fueron analizados en la Quinta de Olivos durante una reunión de tres horas entre el Presidente y su vocero, Manuel Adorni. Según Cadena3, el encuentro se centró en definir los lineamientos estratégicos de la reforma y la metodología para su implementación legislativa.

El borrador técnico está a cargo del Ministerio de Desregulación, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Los funcionarios recomendaron al mandatario canalizar la reforma por vía legislativa en lugar de hacerlo por resolución, asegurando mayor legitimidad institucional.

Dos ejes centrales: control patrimonial y desregulación

La nueva legislación se estructurará sobre dos pilares. El primero asimilará a los comunicadores con los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, imponiendo un riguroso control sobre su evolución patrimonial, lo que representa un cambio profundo en la regulación de la profesión periodística.

El segundo pilar apunta a flexibilizar las operaciones comerciales: se reducirán las fiscalizaciones del ENACOM, se eliminarán obligaciones sobre contenidos mínimos y se simplificará el sistema de licencias para medios. Según fuentes cercanas al gobierno, el objetivo es “promover un mercado más competitivo y ágil en el sector de telecomunicaciones”.

Con esta reforma, Javier Milei busca también consolidar un paquete más amplio de diez leyes que el oficialismo enviará al Congreso, que incluye cambios en la Ley de Etiquetado Frontal, la creación de juicios por jurados, reformas internas del CONICET, una ley de ludopatía y normativas de regulación de la competencia.