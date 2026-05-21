Colello sobre la reforma previsional: "incorporamos muchas sugerencias que nos hicieron los gremios"

El secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, estuvo presente en el programa “Plaza Mansilla”, que se emite todos los jueves de 19 a 20:30 horas por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.

En la nota, habló de la relevancia de la reforma previsional, el avance de las rutas de la producción, el avance del acuerdo entre ANSES y la Caja de Jubilaciones provincial como así también el análisis de la actualidad económica del país.

En primera instancia, se refirió a la reforma previsional que se está impulsando desde el Ejecutivo provincial: “Creo que hay un consenso generalizado, eso es lo que nos transmitieron en las reuniones previas los diputados, los senadores, los gremios y los intendentes, en que hace falta una reforma. Ese es el punto de partida, después podemos graduar en qué consiste esa reforma, pero lo importante es que, todo el arco político, los sectores agremiados y me animo a decir, la gente en general, sabe que, si no hacemos nada, el 82% móvil no se va a poder pagar (debido a la sustentabilidad del sistema)”, dijo a Elonce y agregó al respecto, como modo de ejemplo, que “lo ha explicado Gastón Bagnat (titular de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos) muchas veces. La relación entre activo y pasivo es de uno a uno y medio. No hay sistema que se sostenga con eso en el tiempo”, explicó.

“Lo que existe y me animo a decir, es que hay un consenso generalizado de que hace falta una reforma (de la Caja de Jubilaciones), después será con mucha madurez, humildad y sacándonos los personalismos, en que nos tengamos que poner de acuerdo, tanto en el Senado como en Diputados, de hacer una ley de consenso, porque es una Ley que va a surtir efecto a diez años o más, no es que el efecto lo va a ver este Gobierno; es una ley para Entre Ríos, porque la Caja de Jubilaciones, tal como está planteada hoy, genera un déficit de 500 mil millones de pesos por año: es lo que gastamos en luz todos los entrerrianos, es lo que se gasta en infraestructura durante un año entero desde la gobernación y ese déficit lo termina pagando el sector privado, que se beneficia sin los beneficios de la Caja de Jubilaciones provincial y por la ANSES. Entonces, creo que hace falta una discusión y creo que en eso sí, existe un consenso general”, remarcó Colello.

Foto: Elonce.

Diálogo con gremios y sustentabilidad del sistema

En otro punto de la entrevista, el secretario general de la Gobernación sostuvo que están dispuestos a dar la discusión para lograr consenso en todos los puntos de la ley. Al respecto, señaló que “encaramos esta reforma con mucha humildad y antes de enviar el proyecto, que va a ingresar este viernes a la Legislatura, compartimos nuestras ideas madres con todos los sectores, para colaborar con esta idea de que `si estamos todos de acuerdo en que hace falta una reforma, pongamos un granito de arena, discutamos y debatamos; y hagamos una síntesis, una ley entre todos, porque esto es una ley para Entre Ríos, no es una ley de un gobierno”, explicó.

Al respecto, destacó que “debo reconocer que donde más receptividad encontramos, fue en los gremios. Hoy, muchas de las modificaciones que hicimos de nuestras ideas originales, son parte de las sugerencias de los gremios porque se han sentado en una mesa, porque compartieron el diagnóstico y porque a partir de ese diagnóstico, se hizo una síntesis. Salvo, AGMER y ATE, el resto de los gremios, están en la mesa”, dijo y aclaró que “aún esos gremios, AGMER y ATE, en la primera reunión que tuvimos, eran conscientes de que hacía falta una reforma. Después, se levantaron y se fueron. Pero creo que es una reforma que no se puede viciar por la política porque no es una ley para hacer política”, remarcó.

Por otro lado, Colello reivindicó que “es una ley que tiene que ver con un pilar fundamental para el desarrollo de Entre Ríos, para garantizar el 82% móvil de nuestros empleados y también de ir hacia un sistema más justo, donde ese 82% móvil sea sustentable desde el mismo Estado, y no, que le vayamos a tocar al sector privado, para ver cómo poder seguir financiando los beneficios y los privilegios de jubilarse por la Caja de Jubilaciones de empleados públicos de la provincia”.

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“En tal sentido, en el proyecto, incorporamos un montón de sugerencias que nos hicieron los gremios. No tuvimos la misma receptividad de los diputados y los senadores, que supongo que lo harán en el recinto y que, ojalá lleven la ley que ellos pensaron, cuando el exgobernador (Gustavo Bordet), lo anunció en sus últimas dos aperturas de sesiones ordinarias de la Legislatura. Lo anunció y no sucedió, porque no quiso, no pudo o no supo, no lo sé, pero no sucedió. Esa ley que pensaron cuando lo anunciaron, la pueden llevar directamente al recinto y ver de qué manera, podemos consensuar, entre todos, una ley de común acuerdo”, afirmó Colello a Elonce.

“Estamos dispuestos a discutir todos los puntos, pero para debatir, tenemos que buscar del otro lado, gente que tenga ganas de hacer algo superador y una reforma que vaya en línea con lo que hay que hacer, que es hacer el 82% móvil sustentable en el tiempo y también posible. Estamos abiertos a las sugerencias que tengan”, puntualizó el Secretario de la Gobernación.

Acuerdo con ANSES y continuidad de obras públicas

En otro punto de la entrevista, habló sobre la importancia del anuncio que hizo el gobernador Rogelio Frigerio tras la reunión con el titular de la Anses. “Es muy importante, logramos armonizar el déficit o, por lo menos, ponernos de acuerdo cuánto le debe ANSES a la Caja de Jubilaciones. Es un trabajo que no se hace desde hace años y es un trabajo muy difícil de hacer”, sostuvo Colello.

Luego, amplió: “Ese es el puntapié inicial que te va a permitir sentarte con el Ejecutivo nacional, tocarle la puerta con números ya consolidados y de común acuerdo, entre la ANSES y la Caja de Jubilaciones, para que nos empiecen a pagar lo que nos deben, que son todos los meses de lo que ANSES dejó de transferir y que nosotros logramos, con mucho esfuerzo, durante el año pasado y fines del año pasado, con un acuerdo importante con ANSES, que se va a incrementar porque hemos logrado coincidir en la deuda que es más abultada de lo que nos están mandando. También pasó con los Fondos de Salto Grande, también con la recuperación del Puerto Paraná y la Baxada. Todos los días vamos trabajando”, resumió.

Otro de los temas tratados en la entrevista en el programa “Plaza Mansilla” es la continuidad de las obras públicas en Entre Ríos. Al respecto, Colello refirió: “Hemos logrado que todas las obras del Gobierno Nacional, se mantengan. Y las que no siguieron, las recuperamos en la provincia y las continuamos. Todos los días hay debates y discusiones. En lo que compartimos apoyamos y en lo que no, nos diferenciamos. De hecho, somos el primer Gobierno provincial, que por primera vez en la historia, se paró ante un Gobierno nacional y le metió dos juicios ante la Corte Suprema: uno por la Caja de Jubilaciones y otro por Salto Grande. Esto no es un hecho menor, porque muchas veces, de pico, se ha criticado al Gobierno Nacional, pero de acciones conducentes, muy pocos han hecho un juicio ante la Corte Suprema”, sostuvo, además de aportar que provincias como Córdoba y Santa Fe habían llevado adelante las mismas acciones, y tienen la situación más avanzada porque los iniciaron antes.

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Gestión económica

Al ser consultado por el programa “Plaza Mansilla” sobre el cierre de comercios, la caída de la industria metalúrgica y la pérdida de empleo, el funcionario provincial analizó: “Argentina hace 70 años que se administra mal, hace muchísimo tiempo que se vienen haciendo las cosas mal. Creo que la pobreza estructural que hay en Argentina y la merma de la actividad económica que tenemos hoy, tiene mucho más que ver con décadas de malas administraciones que, con dos años de este Gobierno, el cual heredó la gestión, con la hiperinflación tocándole la puerta”.

Luego, puntualizó que “en Argentina, durante 70 años, se gastó más de lo que entró y se generó inflación”. Como resultado, eso derivó en “el impuesto más regresivo de todos los salarios”, que explicado por Colello es “el empeoramiento de los salarios de los trabajadores todos los años. Eso se sostuvo durante décadas, producto del populismo, y creo que en este Gobierno, con mucho esfuerzo y con un camino muy difícil que lo soportamos los argentinos, está tratando de ordenar las cuentas. Pero en ese proceso macroeconómico, desde la Provincia, estamos tratando de acompañar a los sectores productivos a las empresas y a las pymes”, afirmó.

En esa línea, enumeró algunas acciones del gobierno provincial: “Cuando asumimos, Entre Ríos, tenía la luz más cara de Argentina. Hoy la luz, es un 70% más barata que en Córdoba, estamos a mitad de tabla. Eso pasó porque eliminamos impuestos provinciales, eliminamos tasas, coordinamos con los municipios fijar una tasa razonable y pasamos de ser la más cara, estamos a mitad de tabla”.

“Creamos una ley que tiene que ver con exenciones impositivas para aquellas personas que toman la decisión de invertir en Entre Ríos o de ampliar inversiones”, dijo y al respecto, también sostuvo que “tenemos 300 mil millones de pesos de nuevas inversiones y estimamos que, por esas inversiones, se generarán dos mil puestos de trabajo. Además, Entre Ríos es la provincia que más aplicó créditos al CFI para pymes y emprendedores, en eso, somos la provincia número uno del país en créditos productivos para pymes y emprendedores”.

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Por otra parte, Colello mencionó que “estamos haciendo las obras que estuvieron postergadas en materia de infraestructura. Pronto vamos a iniciar, por financiamiento multilateral, la ruta 1 y la 2 que conecta todo el norte, la ruta 6 y estamos en un plan de bacheo que ya logramos hacer el 40% de las rutas, que no es más ni menos que la salida de nuestra producción. Es acompañar en el sector privado en la generación de empleo y riquezas”, mencionó.

“Hoy, tenes un gobierno provincial que cuando ve al sector privado, le va a golpear la puerta para ver cómo podemos trabajar juntos para generar empleo y riqueza en la provincia”, resaltó el Secretario General de la Gobernación.

“Los últimos dos meses, la caída bruta de la de la coparticipación tuvo una leve mejoría en Ingresos Brutos e IVA, que eso es consumo. ¿Estamos bárbaro?: yo creo que no, estamos menos peor. Ahora el punto, es preguntarse ¿por qué estamos donde estamos?. Yo creo que la merma del consumo, la crisis económica aguda por la que estamos pasando, no son por los dos años de un gobierno que está tratando de ordenar y que supo con mucha dificultad, por lo menos, mermar la inflación, sino por décadas de mala administración en donde se gastó más de lo que entró y generó una inflación galopante que destruyó el salario de todos los trabajadores”, reiteró Colello.

Elecciones 2027 y participación ciudadana

Sobre la oportunidad de desdoblar las elecciones que se llevarán a cabo en 2027, Colello fue claro: “Es una posibilidad más que la va a decir el gobernador en su debido tiempo”.

Sin embargo, Colello se mostró sumamente preocupado por “la merma de la participación ciudadana en un sistema donde se basa en la legitimidad del voto y pienso que es un punto a tener en cuenta”.

Teniendo en cuenta eso, también destacó que la Boleta Única de Papel (BUP) fue “una experiencia positiva para el vecino”, con lo cual afirmó: “Separar o ir juntos, creo que lo que cambia es lo que se discute, es decir, si nosotros queremos discutir la elección nacional con la provincial. Si la separamos, va a ser más provincial. Si hacemos PASO, va a aumentar el calendario electoral, lo que probablemente, haga mermar la participación ciudadana”, estimó Colello.

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“La discusión tiene que girar en cómo simplificamos el calendario electoral y cómo hacemos que el ciudadano vote y sepa qué está votando”, sostuvo.

Al referirse a las PASO, explicó que “pocos analizan cómo el sistema político es más útil y qué es lo que quiere realmente la gente. Yo lo pienso en términos de cómo aumentar la participación y de cómo se da más legitimidad al voto con el ciudadano sabiendo qué es lo que vota”, afirmó.

“Creo que ya la gente tiene suficientes problemas, como para que encima le sumemos los de los partidos políticos. Permanentemente, estamos discutiendo si eliminar las PASO y cosas que nos interesan solamente a los políticos y la gente, está pasando por un momento económico durísimo”, remarcó Colello y agregó que “me parece que los partidos políticos y los frentes electorales, se tienen que ocupar de resolver sus problemas y la gente al final del día, votar entre las opciones que tiene”, resaltó.

Posicionamiento del gobernador

En relación a un comunicado del PRO, Colello refirió al posicionamiento del gobernador: “El interés de Rogelio (Frigerio) tiene que ver con la gestión del día a día de la provincia. Nosotros nos ponemos el norte todos los días cada vez que nos levantamos mejor que ayer, lo cual es muy difícil. Hay que trabajar mucho para eso y lo veo como un comunicado institucional del ámbito nacional que excede a Entre Ríos”, dijo la programa “Plaza Mansilla”, que se emite todos los jueves de 19 a 20:30 horas por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.