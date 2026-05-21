SATSAID Entre Ríos renovó autoridades y Arreceygor advirtió sobre la reforma laboral

REDACCIÓN ELONCE
Elonce estuvo en la asunción de la nueva comisión directiva de SATSAID Entre Ríos. Nicolás Medina asumió como secretario general y Horacio Arreceygor respaldó a la conducción provincial.
La nueva comisión directiva de SATSAID Entre Ríos asumió funciones con un mandato de cuatro años y con el objetivo de fortalecer la representación sindical en la provincia. La renovación de autoridades estuvo encabezada por Nicolás Medina como secretario general y contó con la presencia del titular nacional del gremio, Horacio Arreceygor, quien brindó su respaldo a la conducción entrerriana.
Durante el acto institucional, los dirigentes remarcaron la necesidad de sostener derechos laborales en un contexto económico complejo y con discusiones abiertas sobre una posible reforma laboral. Además, destacaron la incorporación de jóvenes dirigentes y la intención de ampliar beneficios para los afiliados.
En ese marco, Nicolás Medina señaló que la nueva etapa sindical buscará fortalecer el vínculo con los trabajadores del sector audiovisual y de telecomunicaciones. “Tenemos un mandato de cuatro años. Hubo una renovación en la comisión. La idea es trabajar para los compañeros, para los afiliados y hacer todo lo que se pueda hacer para tener beneficios a los que teníamos y sumar un montón de beneficios más”, expresó.
Preocupación por la reforma laboral
El flamante secretario general de SATSAID Entre Ríos también se refirió al escenario nacional y a los desafíos que afrontará el gremio en los próximos años. Según indicó, uno de los principales ejes será preservar las fuentes de trabajo y defender las condiciones laborales.
“El desafío es tratar de resistir lo que se viene a nivel país, el tema de la reforma laboral. Lamentablemente tenemos que pelear contra eso y tratar de sostener las fuentes laborales en principio y que todos tengamos para comer”, manifestó Medina durante la asunción.
Por su parte, Horacio Arreceygor valoró la renovación generacional dentro de la conducción provincial y destacó el compromiso de las nuevas autoridades. “Acá estamos, sangre nueva, joven, la renovación acá en la provincia de Entre Ríos. Muy contento de venir a darle todo el respaldo necesario a Nico para lo que se viene”, afirmó.
Respaldo nacional y defensa de derechos laborales
El dirigente nacional sostuvo que el contexto económico actual plantea dificultades para los trabajadores y para las organizaciones sindicales. En ese sentido, advirtió sobre la necesidad de sostener convenios colectivos y condiciones salariales en medio de la recesión económica.
“La reforma laboral conlleva grandes desafíos, nuevos tiempos difíciles para los trabajadores y negociaciones colectivas”, expresó Arreceygor.
Además, agregó que desde la conducción nacional acompañarán a las seccionales del interior “para sostener lo que ha sido algo importante en nuestro gremio, que son los derechos laborales, siempre buenos convenios colectivos y buenas negociaciones salariales”.
El secretario general nacional también hizo referencia a la situación económica y al impacto sobre el empleo. “Es una etapa muy difícil en este contexto de país donde hay una recesión realmente importante, donde todos los días se pierden puestos de trabajo”, sostuvo.
Finalmente, Arreceygor indicó que las futuras discusiones paritarias requerirán un fuerte acompañamiento de las bases sindicales. “Necesitamos estar en un estado de asamblea permanente discutiendo las cosas que se van a negociar, porque las empresas van a poner cosas sobre la mesa que afectan derechos de los trabajadores”, señaló.
Y concluyó: “Se trata de estar todos juntos y sostener la mayor cantidad de beneficios en nuestros convenios”.