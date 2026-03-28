Retiro voluntario en ANSES: cuánto se cobra, requisitos y fecha límite para inscribirse

La medida fue formalizada mediante la Resolución 68/2026

El plan de retiro voluntario en la ANSES ya está en marcha y forma parte de la estrategia del gobierno de Javier Milei para reducir la estructura estatal. La medida fue formalizada mediante la Resolución 68/2026 bajo el esquema de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), basado en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Este mecanismo implica una desvinculación por acuerdo mutuo: no es un despido ni una renuncia unilateral, sino que ambas partes deben aceptar las condiciones.

Cómo funciona el retiro voluntario en ANSES

El proceso requiere que el acuerdo se formalice por escritura pública o ante autoridad laboral. Luego, debe ser presentado ante el SECLO para su homologación; sin este paso, no tiene validez legal.

El programa está dirigido a empleados con al menos dos años de antigüedad, aunque la aprobación final depende de ANSES, que puede rechazar solicitudes.

Quiénes no pueden adherirse

El plan establece exclusiones claras. No podrán acceder:

- Empleados con causas judiciales por delitos contra la administración pública

- Trabajadores con sumarios o procesos disciplinarios en curso

- Personas en trámite jubilatorio o que ya renunciaron

- Mayores de 62 años

- Empleados con juicios contra ANSES (salvo desistimiento)

- Personal con cargos sindicales activos sin renuncia previa

- Casos con irregularidades administrativas sin resolver

Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

El plazo de adhesión estará abierto hasta el 5 de abril de 2026 inclusive. En casos de licencia por maternidad o vacaciones, la firma del acuerdo puede

postergarse hasta el regreso.

Cuánto se cobra con el retiro voluntario

El incentivo consiste en una gratificación extraordinaria equivalente al 90% de un sueldo bruto por cada año trabajado (o fracción mayor a tres meses).

Un empleado con 10 años recibirá el equivalente a 9 sueldos Si tiene 10 años y más de 3 meses, suma otro 90% adicional El tope máximo es de 24 haberes brutos

En cuanto al pago, se abona en una sola cuota si no supera los $80 millones Si excede ese monto, se paga en dos cuotas mensuales consecutivas.

La iniciativa busca achicar la planta estatal sin recurrir a despidos masivos, ofreciendo una salida negociada con compensación económica para los trabajadores del organismo.