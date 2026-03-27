Paritaria de empleados de comercio: así impacta el aumento en los sueldos

Los empleados de comercio alcanzaron un nuevo acuerdo paritario que establece un incremento salarial del 5 por ciento a aplicarse en tres etapas entre abril y junio de 2026. Además, se suma el pago de una suma fija de 20.000 pesos, lo que impactará en los ingresos del sector de manera progresiva.

El acuerdo fue firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector, y alcanza a más de un millón de trabajadores en todo el país.

De esta manera, los empleados de comercio verán reflejada la mejora en sus salarios a partir del próximo mes, en un esquema que combina subas porcentuales y un refuerzo económico inmediato.

Cómo se aplicará el aumento

El incremento del 5 por ciento se distribuirá en tres tramos. En abril se aplicará un 2 por ciento, en mayo un 1,5 por ciento y en junio el 1,5 por ciento restante.

Este aumento se calculará sobre las escalas vigentes correspondientes a marzo de 2026, incluyendo las sumas no remunerativas existentes hasta ese momento.

En ese sentido, el impacto en los salarios de los empleados de comercio variará según la categoría, la antigüedad y los adicionales que perciba cada trabajador.

Empleados de comercio.

Qué pasa con la suma fija

Además del aumento porcentual, el acuerdo contempla el pago de una suma fija no remunerativa de 20.000 pesos, que se abonará en el corto plazo.

Este monto se suma a los ingresos habituales y se percibirá independientemente de la categoría, por lo que tendrá un impacto más significativo en los salarios más bajos.

Para los empleados de comercio, este refuerzo representa un ingreso adicional mientras se completa la aplicación total del aumento acordado.

Empleados de comercio.

Cómo impacta en los salarios

El esquema acordado implica que los salarios se incrementarán mes a mes, a medida que se apliquen los distintos tramos.

En términos nominales, los trabajadores con categorías más altas percibirán una suba mayor, ya que el porcentaje se calcula sobre una base salarial más elevada.

Sin embargo, el objetivo del acuerdo es sostener el poder adquisitivo de los empleados de comercio, combinando una mejora progresiva del salario con un refuerzo económico inmediato.

El nuevo esquema tendrá vigencia desde el 1° de abril de 2026 y se aplicará a todos los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo 130/75.