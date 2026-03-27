Las jubilaciones de ANSES aumentan 2,9% en abril: así quedan los nuevos haberes

Las jubilaciones y pensiones que paga la Anses tendrán en abril un aumento del 2,9%, en línea con la inflación de febrero informada por el Indec. Sin embargo, el congelamiento del bono de hasta $70.000 impactará en una suba menor para quienes perciben el haber mínimo.

En términos concretos, el haber mínimo pasará de $369.600,88 a $380.319,31, mientras que el haber máximo se elevará de $2.487.063,95 a $2.559.188,40. No obstante, quienes cobran la jubilación mínima recibirán una recomposición efectiva más baja, estimada en torno al 2,45%, debido a que el refuerzo adicional no se actualiza.

Con el bono incluido, los beneficiarios del haber mínimo percibirán $450.319,31 en bruto, lo que representa un incremento cercano a $10.397 respecto al mes anterior. En términos netos, el ingreso rondará los $438.909,73.

Impacto del bono

El refuerzo de $70.000 continuará vigente y se otorgará por decreto, pero sin modificaciones en su monto. Esto implica que los jubilados de menores ingresos pierdan capacidad adquisitiva frente a la inflación acumulada.

Según estimaciones oficiales, cerca de 2,96 millones de personas perciben el haber mínimo dentro del sistema contributivo. Para quienes cobran montos superiores al mínimo, pero inferiores al total con bono, se pagará un adicional proporcional hasta alcanzar los $450.319,31.

En la comparación interanual, los haberes sin bono crecieron un 33,06%, mientras que el ingreso mínimo con refuerzo aumentó solo un 26,6%, lo que refleja una pérdida de poder adquisitivo estimada entre el 4% y el 5%.

Actualizaciones en otras prestaciones

La actualización también alcanza a otras prestaciones sociales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $304.255, y con el bono llegará a $374.255.

En tanto, la pensión no contributiva por invalidez laboral ascenderá a $266.223, y con el refuerzo alcanzará los $336.223.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) también tendrá un incremento del 2,9%, al igual que las asignaciones familiares y los aportes previsionales de autónomos, que se ajustan mensualmente en base a la inflación.