Aumentan 50% la ayuda escolar para empleados públicos de Entre Ríos

El gobierno de Entre Ríos dispuso un incremento del 50% en la ayuda escolar destinada a trabajadores de la administración pública provincial, según el decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y al que tuvo acceso Elonce.

La medida alcanza a las asignaciones por escolaridad primaria, preescolar, media y superior, así como a los pagos anuales correspondientes. Además, se estableció que el beneficio será abonado en una sola vez junto con los haberes del mes de febrero de 2026.

Este incremento se aplica sobre los montos vigentes establecidos en normativa previa y responde a la decisión del Ejecutivo provincial de actualizar las asignaciones familiares en función de las posibilidades presupuestarias.

El gobierno provincial aumenta la ayuda escolar

Alcance del aumento

El decreto contempla un aumento del 50% en la ayuda escolar primaria y en la asignación anual, así como también en los montos correspondientes a la ayuda preescolar y preescolaridad anual.

En el caso de la ayuda escolar para nivel medio y superior, el incremento también será del 50% y se otorgará como un subsidio por única vez para los hijos de empleados públicos que asistan a instituciones reconocidas por el Estado.

Asimismo, se mantiene el criterio de duplicar el monto de la asignación cuando el hijo tenga certificado de discapacidad y asista a establecimientos educativos o de rehabilitación habilitados.

Modalidad de pago y financiamiento

La normativa establece que todos los beneficios serán liquidados de manera conjunta en una única cuota, correspondiente al año 2026, junto con el salario de febrero.

El gasto que demande la implementación de esta medida será cubierto con partidas ya previstas en el presupuesto vigente de cada jurisdicción provincial.

El decreto también dispone que los beneficios estarán sujetos a los controles administrativos habituales y a las condiciones establecidas en la legislación vigente en materia de asignaciones familiares.