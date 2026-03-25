Sube la AUH en abril: el nuevo monto que definió ANSES

ANSES confirmó que en abril se aplicará un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH), en el marco del esquema de actualización mensual basado en la inflación. La medida impactará de forma directa en los ingresos de millones de familias en todo el país.

El ajuste será del 2,9%, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, y se aplicará automáticamente sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Con esta actualización, el organismo continúa con el sistema de movilidad mensual que busca acompañar la evolución de los precios.

Cuánto se cobra con el aumento

Con el incremento confirmado por la ANSES, el monto total de la AUH pasará de $132.814 en marzo a $136.666 en abril. Sin embargo, como ocurre habitualmente, el pago no se realiza en su totalidad de forma mensual.

El organismo retiene el 20% del beneficio, que se libera una vez presentada la Libreta AUH, documento que acredita controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

Anses confirmó los nuevos montos.

De esta manera, el cobro directo será de $109.332 por hijo, mientras que $27.333 quedarán retenidos hasta que se cumplan los requisitos establecidos.

El impacto de la Tarjeta Alimentar

Además de la AUH, muchas familias perciben la Tarjeta Alimentar, un complemento que refuerza el ingreso destinado a la compra de alimentos.

Los montos vigentes son de $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para quienes tienen dos hijos y $108.062 para hogares con tres o más.

En ese sentido, una familia con un hijo puede superar los $161.000 mensuales al sumar ambos beneficios, según los valores actualizados por la ANSES.

El aumento también impactará en otras prestaciones del sistema, como la Asignación por Embarazo (AUE), que se equipara al valor de la AUH. Además, la asignación por hijo con discapacidad tendrá una actualización significativa, alcanzando un monto bruto de $445.003.