El fallido negocio de Santiago Maratea: lanzó trajes de baño y casi no tuvo compradores

El más reciente emprendimiento de Santiago Maratea no tuvo el resultado esperado. El influencer había presentado en redes sociales su propia línea de trajes de baño, con un diseño que se diferenciaba de la moda actual, ya que los shorts llegaban por debajo de la rodilla. Sin embargo, las ventas fueron bajas y aparecieron demoras en las entregas, lo que generó reclamos de compradores.

Con el correr de los días, algunos usuarios comenzaron a cuestionarlo públicamente y a acusarlo de no cumplir con los envíos. Frente a esa situación, Santiago Maratea publicó un video para explicar qué ocurrió con la producción y asumir la responsabilidad por los inconvenientes.

Según detalló, el volumen de ventas fue menor al previsto. “A las tres semanas me llegaron tres mensajes de personas distintas diciéndome ‘nunca me llegó el traje de baño’. Yo le pasé estos mensajes al dueño de la fábrica y me dijo ‘ya me encargo’”, relató.

Problemas en la fabricación

El influencer señaló que la confección de los productos se retrasó porque la fábrica sufrió un robo, lo que complicó la entrega de algunos pedidos. Ante esa situación, aseguró que decidió responder de manera directa con los compradores afectados.

“Quiero resolverlo. Esas personas compraron seguramente porque confiaban en mí y estaba mi nombre atrás. Así que me hago yo responsable, no hay ningún problema”, afirmó.

Santiago Maratea y su descargo. Foto: Instagram.

Además, pidió que quienes aún no recibieron el producto se comuniquen para gestionar el reintegro. “Mi único objetivo es poder contactar a las personas que hayan comprado el traje de baño y no les haya llegado, para poder resolver”, sostuvo.

Ventas por debajo de lo esperado

En el mismo descargo, Santiago Maratea confirmó que el proyecto tuvo un alcance limitado. “Se vendieron 25 trajes de baño nada más y hay 15 que verifiqué que fueron entregados”, explicó, y agregó que ya realizó algunas devoluciones de dinero.

Según estimó, serían menos de diez las personas que podrían no haber recibido su compra. Por eso, insistió en que su intención es cerrar cada caso de forma individual.

De esta manera, el emprendimiento quedó momentáneamente frenado y el influencer optó por priorizar la resolución de los reclamos antes de continuar con la iniciativa comercial.