Entre risas y confesiones, Santi Maratea reveló que está en pareja y recordó un viejo romance

Santiago Maratea sorprendió con una confesión en “la mesaza” de Mirtha Legrand. El influencer, conocido por sus colectas solidarias y su rol como conductor de Trato hecho, reveló que está de novio y dio algunos detalles de su pareja, Belén.
Todo comenzó cuando la conductora, fiel a su estilo directo, lo acorraló con la pregunta de rigor: “¿Estás en pareja?”. Entre risas y algo de vergüenza, Maratea intentó evitar el tema aclarando que su novia “no es famosa ni conocida”. Sin embargo, ante la insistencia de Mirtha, terminó revelando su nombre: Belén.
El influencer explicó que la joven no lo acompañó al programa porque “estaba estudiando”. Y, aunque prefirió no dar demasiados datos sobre ella, se mostró entusiasmado con la relación. “Tengo novia, pero no me caso… todavía. ¿Vos decís que me case?”, le preguntó a la Chiqui, quien lo animó a hacerlo si está enamorado.
La confesión sobre Guillermina Valdés
La charla también derivó en su vínculo con Guillermina Valdés, con quien mantuvo un breve romance. “No fuimos novios, novios, pero sí tuvimos un romance”, aclaró Maratea. Y sin rodeos, añadió: “Me enamoré. ¿Y quién no?”.
Mirtha destacó la belleza de la empresaria, a lo que él sumó que además “es buena persona y tiene mucha sabiduría”. No es la primera vez que el influencer reconoce ese sentimiento: en junio había dicho en una entrevista con Infama que estuvo “muy enamorado” de Valdés.
De la soltería al nuevo romance
La confesión de Maratea llamó la atención porque hace apenas unas semanas había declarado a La Nación que estaba soltero y que soñaba con encontrar el amor. “Me cuesta mucho llevar el noviazgo a un plano productivo. No me pondría de novio solo por estar en pareja, necesito enamorarme”, había dicho.
Ahora, con Belén en su vida, el influencer parece haber encontrado esa conexión que tanto anhelaba. (La Voz)