 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Entre risas y confesiones, Santi Maratea reveló que está en pareja y recordó un viejo romance

El influencer confirmó en la mesa de Mirtha Legrand que está en pareja con Belén, una joven que no pertenece al mundo mediático. Entre risas, también recordó su romance con Guillermina Valdés y admitió: “Me enamoré”.

8 de Septiembre de 2025
Santi Maratea
Santi Maratea

Santiago Maratea sorprendió con una confesión en “la mesaza” de Mirtha Legrand. El influencer, conocido por sus colectas solidarias y su rol como conductor de Trato hecho, reveló que está de novio y dio algunos detalles de su pareja, Belén.

 

Todo comenzó cuando la conductora, fiel a su estilo directo, lo acorraló con la pregunta de rigor: “¿Estás en pareja?”. Entre risas y algo de vergüenza, Maratea intentó evitar el tema aclarando que su novia “no es famosa ni conocida”. Sin embargo, ante la insistencia de Mirtha, terminó revelando su nombre: Belén.

El influencer explicó que la joven no lo acompañó al programa porque “estaba estudiando”. Y, aunque prefirió no dar demasiados datos sobre ella, se mostró entusiasmado con la relación. “Tengo novia, pero no me caso… todavía. ¿Vos decís que me case?”, le preguntó a la Chiqui, quien lo animó a hacerlo si está enamorado.

Guillermina Vald&eacute;s y Santi Maratea
Guillermina Valdés y Santi Maratea

La confesión sobre Guillermina Valdés

La charla también derivó en su vínculo con Guillermina Valdés, con quien mantuvo un breve romance. “No fuimos novios, novios, pero sí tuvimos un romance”, aclaró Maratea. Y sin rodeos, añadió: “Me enamoré. ¿Y quién no?”.

 

Mirtha destacó la belleza de la empresaria, a lo que él sumó que además “es buena persona y tiene mucha sabiduría”. No es la primera vez que el influencer reconoce ese sentimiento: en junio había dicho en una entrevista con Infama que estuvo “muy enamorado” de Valdés.

 

De la soltería al nuevo romance

La confesión de Maratea llamó la atención porque hace apenas unas semanas había declarado a La Nación que estaba soltero y que soñaba con encontrar el amor. “Me cuesta mucho llevar el noviazgo a un plano productivo. No me pondría de novio solo por estar en pareja, necesito enamorarme”, había dicho.

Ahora, con Belén en su vida, el influencer parece haber encontrado esa conexión que tanto anhelaba. (La Voz)

Temas:

Guillermina Valdés Conductor influencer Santi Maratea
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso