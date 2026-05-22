Habló el hermano de Christian Petersen y contradijo el parte médico

La situación de Christian Petersen volvió a estar en el centro de la escena luego de que su hermano, Roberto, brindara declaraciones que contrastan con el parte médico oficial difundido por el Hospital Alemán. Mientras desde la institución se limitaron a informar que el chef permanece bajo cuidados especiales, su entorno familiar aportó otra mirada sobre su evolución.

“Chris está en el Alemán solo para regular la medicación cardiológica. Cuando uno regula la medicación, lo hace externamente, no hace falta internarse. Hace cuatro meses que está bien, mejorando de a poco su salud”, afirmó Roberto Petersen, en declaraciones televisivas, buscando llevar tranquilidad.

Estas palabras se conocieron luego de que el comunicado del hospital dejara más dudas que certezas, al no especificar el cuadro clínico que motivó la internación ni los detalles del tratamiento en curso.

Diferencias con el parte médico oficial

Desde el Hospital Alemán indicaron que el chef “se encuentra internado en la unidad de cuidado especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permantente. Está clínicamente estable”. Sin embargo, evitaron profundizar en el diagnóstico.

Además, señalaron que Petersen “está recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones inciales”, y que

continuará bajo observación médica con ajustes terapéuticos según la evolución.

El hermetismo generó incertidumbre, especialmente tras versiones periodísticas que hablaban de un cuadro más complejo. Según trascendió en televisión, “habría

ingresado con alucinaciones. Entró por la guardia y fue derivado directamente al pabellón de psiquiatría”, lo que sumó preocupación sobre su estado.

Qué se sabe sobre la evolución de Christian Petersen

En medio de versiones cruzadas, otras fuentes cercanas al entorno del chef también intentaron bajar el nivel de alarma. “Está bien, descansando. Entró a hacerse chequeos integrales, sobre todo del corazón”, aseguraron en el programa A la Tarde.

De esta manera, el foco se centra en determinar si la internación responde a un control médico preventivo o a una situación de mayor complejidad, algo que hasta el momento no fue aclarado oficialmente.

Mientras tanto, desde el Hospital Alemán remarcaron que “se preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia”, por lo que no se esperan mayores precisiones en lo inmediato.

La evolución de Christian Petersen continúa siendo seguida de cerca tanto por su entorno como por el público, a la espera de nuevas definiciones que permitan esclarecer su estado de salud.