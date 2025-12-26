La familia del chef Christian Petersen informó una mejoría en su estado de salud

La familia del chef Christian Petersen difundió un comunicado oficial para informar sobre su estado de salud, luego de la descompensación que sufrió mientras intentaba escalar el volcán Lanín, en la provincia de Neuquén. El cocinero continúa internado, aunque registró una evolución favorable en los últimos días.

El mensaje fue publicado a través de la cuenta oficial de Instagram del chef, que cuenta con más de 700 mil seguidores, y llevó tranquilidad tras varias jornadas de incertidumbre. La familia explicó que el episodio ocurrió el pasado 12 de diciembre, aunque la noticia se conoció días después debido a que decidieron mantener la situación en reserva.

En el comunicado, fechado el 24 de diciembre, los Petersen señalaron: “En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris. Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”.

Qué ocurrió durante la expedición

Según detallaron, la situación se originó durante el intento de hacer cumbre en el volcán Lanín. “Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín de los Andes con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre”, explicaron.

Ese esfuerzo desencadenó un cuadro preventivo cardiológico, en el que se centró inicialmente la atención médica. Sin embargo, la evolución del cuadro fue más compleja.

Evolución favorable y agradecimientos

“La situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día”, expresaron en el texto difundido por la familia.

Finalmente, agradecieron las muestras de apoyo recibidas durante los días más críticos. “Queremos agradecer tantas señales de afecto y energías positivas recibidas, que pulsan lo más valioso que Chris necesita: el respeto y la tan amorosa valoración de la vida”, concluye el comunicado.