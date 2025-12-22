Guías de montaña hablaron sobre lo sucedido con el chef Petersen

La Asociación de Guías de Montaña (AAGM) aclaró que el chef Christian Petersen no experimentó problemas de salud durante el tramo del recorrido que completó, aunque sí mencionaron que tuvo un cambio de actitud, motivo por el que los acompañantes del grupo convocaron a Gendarmería Nacional.

Vale recordar que el chef permanece internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes producto de una falla multiorgánica durante una excursión de ascenso al volcán Lanín, de acuerdo al único comunicado que emitió el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén.

Sin embargo, luego de esa comunicación oficial, no hubo nuevos partes médicos para conocer su evolución médica. Autoridades del organismo neuquino atribuyeron la falta de información a un pedido especial de la familia.

El incidente que derivó en la internación de Petersen ocurrió el viernes 12 de diciembre durante una expedición al volcán Lanín, en la Patagonia argentina. El chef formaba parte de un grupo de excursionistas cuando el guía de la expedición notó un cambio de actitud en Petersen, y decidió suspender el ascenso y regresar a la base.

La AAGM emitió un parte en el que explicó que Petersen completó un tramo de la travesía sin dificultad, aunque antes de iniciar el fallido ascenso solicitó algunos requerimientos especiales, como realizar el recorrido en silencio.

El comunicado textual de la Asociación de Guías de Montaña

Cristian Petersen participaba de una actividad de ascenso al volcán. Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión.

Al llegar al refugio, compartió con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto. Luego de la charla técnica correspondiente al segundo día de actividad, y de común acuerdo, se resolvió que permaneciera en el refugio.

Cerca de las 00:00 hs se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo. Tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes, se decidió que descendiera. Descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo.

Alrededor de las 4 hs se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación. Aproximadamente dos horas después, Cristian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería.

Cristian descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV, tal como erróneamente se ha informado en algunos medios de comunicación.

Cómo sigue la salud de Christian Petersen

Según indicar el sitio NA, luego de unas semanas marcadas por la incertidumbre, la salud de Christian Petersen comenzó a mostrar señales alentadoras y, si bien continúa internado, su evolución trajo alivio a su familia y a su círculo más cercano.

“La salud de Christian Petersen evoluciona. Hablé con su entorno laboral y hay buenas noticias”, afirmó el periodista Juan Etchegoyen.

Según precisó, el chef presentó avances significativos en las últimas horas. “Está mejorando de a poco. Se despertó, lloró y sonrió y además fue desentubado”, contó y este sería un paso clave en su recuperación, pero, desde su entorno manifestaron malestar por el manejo mediático del tema y la circulación de información no oficial.

“Su familia está muy enojada con la prensa. Textualmente me dijeron: ‘Lo dieron un poco más por muerto’”, agregó Etchegoyen, reflejando el enojo de los allegados ante el tratamiento del caso.

Aunque Petersen continúa en terapia intensiva, el hecho de haber sido desentubado y de reaccionar de forma consciente renovó las esperanzas. Su entorno confía en que los próximos días sigan marcados por avances y que pueda dejar atrás este complejo episodio de salud.