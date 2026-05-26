“Donar y hacer algo por otro es sensacional”: veteranos de rugby colaboraron con un hospital

Un grupo de veteranos de rugby de Paraná concretó este martes una nueva acción solidaria con la entrega de distintos elementos al hospital geriátrico Pascual Palma, en una iniciativa que busca colaborar con las necesidades cotidianas de la institución.

La donación fue realizada por integrantes vinculados históricamente a Charrúa Rugby Club, entidad surgida en la década del 70 en la capital entrerriana y que, con el paso de los años, mantuvo el vínculo entre antiguos jugadores y referentes del deporte.

En esta oportunidad, los veteranos de rugby entregaron pañales, una silla de ruedas, andadores y otros elementos destinados a mejorar la atención de pacientes y residentes del hospital.

“Todas estas cosas suman”

El director del hospital Pascual Palma, Esteban Sartore, agradeció el aporte y destacó la importancia de este tipo de colaboraciones en el contexto actual.

“Recibimos con mucha alegría esta donación. Este hospital viene generando un nuevo cambio de paradigma en la atención a las personas mayores”, expresó a Elonce.

Sartore explicó que el establecimiento busca consolidarse como un hospital abierto a la comunidad y orientado a la recuperación y reinserción de los pacientes en sus ámbitos familiares o residenciales.

“Todas estas cosas suman y mejoran la calidad de atención”, sostuvo el director, quien además remarcó que el hospital incorporó nuevos servicios, profesionales y áreas de atención durante los últimos años.

Entre los elementos entregados por los veteranos de rugby se encontraban una silla de ruedas, tres andadores, un bastón trípode y alrededor de 500 pañales.

Director del hospital Pascual Palma, Esteban Sartore, junto a los miembros del grupo de veteranos de rugby.

Una red solidaria que crec

Miguel González, capitán del grupo, explicó que desde hace tres años realizan campañas solidarias y distintas acciones de ayuda social en Paraná y otras instituciones.

“Donar, ayudar y hacer algo por otro es sensacional”, expresó durante la actividad realizada en el hospital Pascual Palma.

Además, contó que el grupo se sostiene con aportes mensuales realizados por sus integrantes y que todo el dinero recaudado se destina a donaciones.

Según detallaron los propios veteranos de rugby, en estos años colaboraron con comedores, hogares, instituciones de salud y organizaciones sociales de la región.

Bernamón López, otro de los integrantes, señaló que muchas de las acciones apuntan a entregar elementos que permanezcan en las instituciones y puedan ser utilizados a largo plazo.

“Los valores que te enseña el deporte los tenemos incorporados desde chicos. Nosotros estamos devolviendo un poco lo que hemos recibido en su momento”, expresó a Elonce.

Desde el hospital destacaron que este tipo de aportes permiten fortalecer el funcionamiento diario del establecimiento y acompañar el crecimiento de los servicios destinados a personas mayores en Paraná.