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Con disfraces y juegos, jardineritos y maestras celebraron su día en Paraná

Docentes, familias y alumnos participaron de una jornada especial por la Semana de los Jardines en el "Gianellito" de Paraná. Hubo disfraces, bailes y actividades recreativas para los más pequeños, registró Elonce.

28 de Mayo de 2026
Jardín de Infantes "Gianellito" de Paraná
Jardín de Infantes "Gianellito" de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Docentes, familias y alumnos participaron de una jornada especial por la Semana de los Jardines en el "Gianellito" de Paraná. Hubo disfraces, bailes y actividades recreativas para los más pequeños, registró Elonce.

En el marco de la Semana de los Jardines de Infantes y el Día de las Maestras Jardineras, el Nivel Inicial de la escuela privada de gestión publica N°22 "San Antonio Maria Gianelli" de Paraná realizó una jornada especial con actividades recreativas, disfraces y la participación de las familias de los alumnos.

 

La celebración reunió a docentes, niños y padres en un ambiente festivo donde los más pequeños se disfrazaron de distintos personajes y animales para compartir juegos y bailes alusivos a la fecha.

Jard&iacute;n de Infantes "Gianellito" de Paran&aacute; (foto Elonce)
Jardín de Infantes "Gianellito" de Paraná (foto Elonce)

Adriana Gómez, docente de salita de cuatro años, destacó la importancia del acompañamiento familiar y valoró el compromiso de toda la comunidad educativa. “Atrás de cada niño hay una familia acompañando. Todos estos trajes, festejos y juegos se hacen con mucha ayuda”, expresó a Elonce.

 

Actividades y disfraces para celebrar

 

Durante la jornada participaron jardineritos de las salas de cuatro y cinco años del turno mañana, quienes se presentaron caracterizados con diferentes disfraces inspirados en animales de la selva y personajes infantiles.

 

La docente explicó que el trabajo diario en el nivel inicial “es arduo”, aunque remarcó que se desarrolla “con alma y corazón”, resaltando el rol fundamental de las maestras jardineras en los primeros pasos educativos de los niños.

Con disfraces y juegos, jardineritos y maestras celebraron su día en Paraná

“Todos los profesionales tuvieron una maestra en su vida y son lo que son gracias a los docentes”, sostuvo Gómez al enviar un saludo especial a las jardineras en su día.

 

Uno de los aspectos más destacados del festejo fueron los elaborados disfraces confeccionados con materiales reciclables. La docente contó que su traje de avestruz fue realizado con ayuda de sus hermanas y terminado durante la noche previa al evento.

 

El acompañamiento de las familias

 

Los niños también compartieron su entusiasmo por la celebración y mostraron sus disfraces frente a las cámaras. Mariposas, unicornios, abejas, tigres, jirafas y hasta personajes inspirados en Harry Potter formaron parte de la colorida jornada.

Jardineritos del "Gianellito" de Paran&aacute; (foto Elonce)
Jardineritos del "Gianellito" de Paraná (foto Elonce)

Desde la institución resaltaron además el acompañamiento permanente de las familias, que colaboraron con la confección de los trajes y la organización de las actividades recreativas.

 

La celebración concluyó entre música, saludos y muestras de afecto hacia las docentes, en una jornada dedicada a reconocer el trabajo de quienes acompañan las primeras etapas de aprendizaje de los niños.

Temas:

Día de las Maestras Jardineras Semana de los Jardines Paraná Jardines de infantes educación inicial
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